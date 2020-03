Koronavirus zrušil finále SP, Ledecká přišla o další lyžařskou party | iSport.cz

Ester Ledecké to v Crans Montaně nesedlo • AP Photo/Gabriele Facciotti

Nepříjemná zpráva zastihla Ledeckou ve švýcarském Scuolu, kde právě s koučem Justinem Reiterem trénuje na na snowboardový paralelní slalom v Livignu, jenž se má konat úterý. I když ani konání tohoto závodu není stoprocentně jisté. Itálie je epicentrem nákazy koronaviru v Evropě. Eviduje bezmála 5000 případů, nemoci COVID-19 na Apeninském poloostrově podlehlo téměř 200 lidí.

„Akceptuju toto rozhodnutí s velkou lítostí,“ prohlásil Flavio Roda, prezident italské federace zimních sportů FISI.

Podle pravidel nemůže být finále Světového poháru přeloženo, takže o něj špičkoví lyžaři přijdou, včetně Američanky Mikaely Shiffrinové, která nevyloučila, že se po nedávné tragické smrti svého tatínka Jeffa na okruh vrátí.

Muži tento víkend pojedou podle plánu závod v rychlostních disciplínách v norském Kvitfjellu, dnes se pojede sjezd, zítra super-G. Ženské závody v točivých disciplínách v Ofterschwangu naopak bylo už dříve zrušeny. Příští týden čekají ženy závody ve švédském Aare a muže v Kranjské Goře.

Ledecká se zatím drží svého aktuálního programu a připravuje se na úterní snowboardový závod v Livignu.

„Trénuje dál, jako by se jelo,“ říká Valta s tím, že vzruch kolem nebezpečné epidemie Ledeckou dosud příliš neovlivnil. „Zásadní změny se neděly. Samozřejmě se nějakým věcem vyhýbá, myje si ruce, používá desinfekční gel.“

Rostoucí epidemie nemoci COVID-19, kterou způsobuje novým typ koronaviru, zatím dál přidělává sportovnímu světu starosti. Včera bylo zrušeno juniorské mistrovství světa ve snowboardcrossu a ve skikrosu.

Šampionát mělo od 19. března hostit francouzské zimní středisko Saint-Lary, které sice není mezi rizikovými oblastmi postiženými nákazou, nová nařízení francouzské vlády ale konání šampionátu znemožňují. Ve Francii na koronavirus zemřelo sedm lidí. Nakažených je více než 400.

„Vývoj situace a případný dopad příjezdu mladých sportovců je nejasný,“ uvedla FIS. „Kvůli ochraně zájmů, zdraví a bezpečnosti přihlášených sportovců, kterých je na šampionátu očekáváno více než 200 z 22 zemí a čtyř kontinentů, se místní pořadatelé rozhodli akci zrušit.“

Špatných zpráv se dočkali také cyklističtí fanoušci. Poté, co byla odvolána na dnešek plánovaná klasika Strade Bianchi se neuskuteční ani tradiční etapový závod Tirreno-Adriatico ani tradiční cyklistický monument Milán – San Remo.

Etapový závod Paříž - Nice ve Francii by se měl od 8. do 15. března jet podle plánu. Neměl by na něm chybět ani Zdeněk Štybar.

SP VE SJEZDU

1. C. Suterová 477

2. LEDECKÁ 322

3. Brignoneová 320

4. Gutová-Behramiová 288

5. Shiffrinová (USA) 256