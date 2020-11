Ledecká vyzkouší novinku. Zlatou disciplínu pojede poprvé na lyžích!

Je to něco, co na sněhu ještě nezažila. Pro Ester Ledeckou je premiéra v lyžařském paralelním obřím slalomu jako vagon plný čokolády.

„Rozhodli jsme se impulsivně, že tam pojedeme. Tomas mi říkal, co to vůbec je: To je jako paralelní obřák, to znáš ze snowboardu,“ smála se Ledecká, když vysvětlovala rozhodnutí vyzkoušet si tenhle závod v programu Světového poháru.

V paralelním obřím slalomu je na prkně suverénně nejlepší na světě, je v něm skoro neporazitelná. Na lyžích to ale bude odlišný příběh.

„Zatím se mi v trénincích dost pletly druhá lyže a hůlky,“ usmívá se Ledecká. „Mysleli jsme si, že budu rychlá na startu, že mám naučenou reakci ze snowboardu. Ale zjistili jsme, že jsem zdaleka nejpomalejší ze všech lidí, s kterými jsme měli šanci trénovat. Mám určitě co dohánět.“

Ledecká měla k dispozici startovní bránu, kde se snažila klíčovou fázi závodu vypilovat. „Ester je učenlivá, umí se poučit z chyb, snad se to zlepší,“ doufá trenér Bank.

Ledecká se v přípravě hodně věnovala obřímu slalomu, který je technickou základnou pro všechny disciplíny. Jenomže v klasickém obřím slalomu jsou brány vzdálené v průměru 26 metrů, v paralelním závodě jsou od sebe podle pravidel od šestnácti do dvaceti metrů.

„Ty brány jsou strašně blízko u sebe a jedeme na stejných lyžích, což je ten největší podraz,“ komentuje to Ledecká. „Je to takový slalom na obřačkách, člověk musí být fakt mrštný, aby se tam vešel. Je to trošičku puštěnější, je to formát, který vyhovuje specialistkám na točivé disciplíny, což já bohužel zatím nejsem. Ale budu bojovat!“

Na startu bude i další reprezentantka Martina Dubovská, která o víkendu ve finském v Levi vystřihla ve slalomu desáté a dvanácté místo.

„Šestnáct až dvacet metrů bude na obřačkách zajímavé. Bude to něco nového, stát se může cokoli. Ale velmi se těším,“ řekla Dubovská.

Ledecká si novou disciplínu vůbec poprvé vyzkoušela začátkem měsíce a před dnešním závodem absolvovala tři tréninkové dny.

„Ona má strašný problém s tím, že je to hodně rovně postavené a ona strašně zatáčí,“ vysvětluje Bank. „Taktika je jet rovně, jenže Ester je ze snowboardu zvyklá pořád točit. I v super-G a obřáku jezdí moc kulatě, po vrstevnici, strašně těžko se to odnaučuje. Musí se narovnat.“

Ledeckou čekají ráno dvě kvalifikační jízdy, do vyřazovací části se dostane jen šestnáct nejlepších závodnic.

„Dostat se do šestnáctky bude fakt těžké. To by byl spíš zázrak. Ale Ester zázraky umí,“ usmívá se Bank.

Ledecká se chce o postup do večerního závodu pokusit. „Budu se snažit probojovat do finále,“ slíbila.