Vlhová za Česko? Není to tak jednoduché, směje se šéf svazu lyžařů

Co říkáte kauze Petry Vlhové?

„Já hlavně nevím, co se tam vůbec děje, ani mi to nepřísluší hodnotit. Pro mě to byla rána z čistého nebe. Zjišťuju si kolem toho informace. Svazy spolu spolupracují, v rámci pořádání závodů i v rámci mezinárodní lyžařské federace. Já jsem velice rád, že my jdeme cestou sjednocování.“

Nenapadlo vás, jestli by nestálo za to Vlhové nabídnout místo v českém týmu?

(úsměv) „To je hezké, ale ono to není tak jednoduché. To si můžete říkat, ale není to procesně jednoduché. Ani jsem o tom neuvažoval.“

I v Česku bylo v minulosti několik vyhrocených sporů mezi sportovci a svazem, ať už v případě Kateřiny Neumannové nebo Ester Ledecké. Je teď všechno v pořádku?

„Určitě jsme se o tom bavili, nové vedení na svazu chce dělat všechno proto, aby byla síla, jednota. Dali jsme si do strategie, že je to jeden z našich cílů.“

Na jak dlouho jsou smlouvy se závodníky koncipované?

„Je to případ od případu, u Ester je to nastavené do olympijské sezony 2022. Chceme nastavit taková pravidla, aby to bylo pro všechny dopředu jasné.“

Jak vypadá případ akrobatického lyžaře Matěje Švancera, vítěze mládežnické olympiády, který měl tuhle zimu už závodit za Rakousko, zatím ale stále reprezentuje Česko?

„Závodí za Českou republiku, tuhle sezonu za ni bude závodit. Jednání probíhají, uvidíme. Jak hrozilo v minulosti, že by měl být pod Rakouskem, to teď není.“

Jak to bude vypadat v olympijské sezoně?

„On měl požádat před dvěma roky, aby mohl závodit za Rakousko na olympiádě. Covidovou situací se pravidla trošku mění. Je to v jednáních. Nedokážu říct, jestli to bude příští rok, nebo po olympiádě.“

Český sport zatím zásadně omezují proticovidová opatření vlády, jaký je váš názor na současný stav?

„Snažíme se komunikovat s ministerstvem zdravotnictví, s paní Rážovou, s Milanem Hniličkou a připomínkovat novou matici pro sport. Je tam spousta opatření, která nedávají logiku. Pro nás je priorita, aby naši sportovci mohli sportovat v České republice, nemuseli jezdit do zahraničí, protože to stojí spoustu peněz, času. Chceme tomu dát selský rozum.“

Jaký vzkaz máte pro lidi, kteří se těší na lyže?

„Areály řeší, jestli mají otevřít. Když to vezmu selským rozumem, nerozumím tomu, že otevřu hotely, penziony a neotevřeme sjezdovky. Myslím, že je mnohem lepší, když lidi budou sportovat na kopcích, než když budou v hotelích. Covidová opatření se dají nastavit tak, aby se lidi u lanovky neshlukovali.“

Kolik svaz stojí testování závodníků na COVID-19?

„Jsme řádově na jedenácti milionech korun, pohybuje se to mezi osmi až deseti procenty nákladů navíc. To jsou jenom testy v rámci covidových opatření, každý úsek si to platí sám. Vznikají nám velké náklady, s kterými jsme nepočítali. Říkal jsem i (Národní sportovní) agentuře, že to není jen o hokeji a fotbale, ale o sportu jako celku. Hledala se finanční podpora v rámci profesionálních klubů, ale nikdo neřešil individuální sporty.“

Svaz se nedávno vzdal únorového Světového poháru ve skikrosu v Dolní Moravě, jaké byly důvody?

„My jsme se do poslední chvíle snažili dělat všechno pro to, abychom Světový pohár v Dolní Moravě uspořádali. Ale jeden i druhý organizátor dali ruce od toho. Nejvýznamnější byla finanční stránka. Spousta sponzorů je opatrnějších, byli jsme na třetině hodnoty.“

Měli jste příslib dotace od Národní sportovní agentury?

„Bylo nám řečeno, že budou při vypisování programů postupovat, jak postupovalo MŠMT. V minulé sezoně jsme pořádali úspěšné finále Světového poháru v Big Airu v Deštné, zažádali jsme o dotaci, ale bohužel jsme žádnou nedostali. Apelovali jsme na ministra Plagu, na agenturu, že je pro nás nelogické, když nedostaneme podporu na akci, která se pořádala, když se rozdávala spousta peněz akcím, které uspořádány nebyly. Odpověď byla, že se jednalo o nový závod Světového poháru, který automaticky spadl do skupiny C. A že skupina C nebude podporována… To samé hrozilo u Světového poháru na Dolní Moravě…“

V sezoně se mají konat ještě závody Světového poháru v klasickém lyžování v Novém Městě na Moravě a ve freestyle snowboardingu, věříte, že se uskuteční?

„Pevně věřím, že se nám tyhle dva závody podaří uspořádat. Pracujeme na tom. Rozpočty se pohybují kolem sedmnácti, osmnácti milionů korun. Ze sedmdesáti procent by měly být hrazeny agenturou.“