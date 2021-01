Spokojená Ledecká: Sjezdovka je kamarádka. V super-G půjde vyhrát

Má na cokoli. Slova trenéra Tomáše Banka po pátečním vítězství v tréninku Ester Ledecká v sobotním sjezdu ve Svatém Antonu potvrdila. Popáté v kariéře se v nejrychlejší disciplíně dostala do top pětky, na seznámení s jednou z nejnáročnějších tratí na okruhu Světového poháru měla přitom jenom tři dny.

„S touhle sjezdovkou jsem žádnou zkušenost neměla. Je to něco jiného, než co jsme jezdily doposud. Cením si o to víc, že jsem si na to dokázala zvyknout,“ radovala se Ledecká.

Ve čtvrtečním tréninku si trať poprvé projela s jedničkou na kombinéze, příliš proto neriskovala a skončila šestnáctá. V pátek už trénink vyhrála. A i v sobotním závodě se držela mezi nejlepšími. Stupně vítězů jí unikly o pouhých šest setin sekundy.

„Tréninky byly určitě hrozně důležité. Sjezdovku jsem neznala, bylo důležité poznat každou vlnu. Myslím, že se nám to povedlo, že jsme dobrou linii našli. Ještě je co zlepšovat, ale jsem ráda za tuhle novou zkušenost,“ líčila Ledecká.

„Vzhledem k tomu, že jsem se za tři dny dokázala dostat na čtvrté místo, tak jsme se se sjezdovkou docela zkamarádily. Každý den jsem o něco zrychlila, dneska taky, z toho mám radost.“

Ledecká si vybrala číslo devět a předvedla povedenou jízdu. Na suverénní Italku Sofii Goggiaovoou sice ztratila 1,10 sekundy, ale v cíli byla druhá. Na čtvrté místo ji nakonec odsunuly druhá Rakušanka Tipplerová o 14 setin a třetí Američanka Johnsonová o šest setin.

„Mám z toho samozřejmě radost. Byla to skvělá jízda,“ hodnotila Ledecká. „Myslím si, že je tam pořád co zlepšovat. Na druhou stranu byla z těch tří jízd, které jsem tady měla možnost jet, nejrychlejší. Sice to dneska nestačilo na podium, ale já jsem spokojená, že jsem se zlepšila a budu s tím takhle pracovat.“

Ledecká zažívá skvělý start do lyžařské zimy. S předvánočním víkendem ve Val d´Isere má za sebou čtyři závody v rychlostních disciplínách, v nichž skončila nejhůř sedmá. Ve sjezdovém pořadí Světového poháru je spolu se svou kamarádkou Ilkou Štuhecovou pátá, v celkovém žebříčku seriálu už je v top ten.

„To je přesně to, o co se tady snažíme, držet kontakt se špičkou. To je důležité, o to se budu snažit i nadále,“ slibuje Ledecká.

Další možnost má už v neděli, kdy bude ve Svatém Antonu v super-G obhajovat vítězství v super-G. Bude chtít znovu vyhrát?

„No tak, co myslíte, no?“ rozesmála se Ledecká.