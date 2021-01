Ledecká o 6 setin čtvrtá! Snad to cinkne příště, věří kouč Bank

Pro Ester Ledeckou to byl pohádkový den na horách. Sjezdovku Karla Schranze ve Svatém Antonu zalévalo sluníčko, panoval až dvanáctistupňový mráz.

„Trať se jí líbí, hodně si to užívá, bylo vidět, že jí to baví,“ hlásil trenér Tomáš Bank pro Českou televizi těsně před startem, na který Ledecká nastoupila po pátečním vítězném tréninku s vysněným číslem devět.

„Vybrali jsme si ho, měli jsme právo druhé volby. Corinne si vybrala sedmičku, my jsme si vybrali devítku, myslím, že dneska jsme se konečně trefili,“ usmíval se Bank.

A nemýlil se! Ledecká předvedla skvělou jízdu. Na prvních mezičasech ztrácela na suverénní Italku Sofii Goggiaovou 0,07 a 0,12 setin sekundy.

„V místě, kde to ostatní závodnice rozhazovalo, Ester dokázala využít své síly, mačká do dál ve sjezďáku,“ chválila ji televizní expertka Lucie Hrstková-Pešánová.

V druhé polovině 2268 metrů dlouhé trati Ledecká na těžké a technické trati na Goggiaovou postupně ztrácela, do cíle se však vřítila s druhým nejrychlejším časem. Na Italku ztratila 1,10 sekundy. Vzápětí ji Rakušanka Tamara Tipplerová trochu překvapivě o čtrnáct setin odsunula na třetí příčku. Na stupních se pak Ledecká držela do chvíle, než ji s patnáctkou sesadila Američanka Breezy Johnsonová.

„Ester oproti včerejšímu tréninku zase posunula čas. Jízda jí sedla, určitě ze sebe vydala to svoje maximum,“ chválila Hrstková-Pešánová.

Ledecká prodloužila parádní vstup do lyžařské sezony. Před Vánoci ve Val d´Isere vyhrála super-G a ve sjezdech byla šestá a sedmá. Ve Svatém Antonu ji v neděli čeká ještě super-G, kde je po úvodním úspěchu ve hře o malý křišťálový globus.

„Já jsem spokojený. Škoda, že Ester neudržela tempo z horní části,“ hodnotil Ledecké trenér Tomáš Bank. „Vypadá to, že se ve sjezdu postupně zlepšujeme. Samozřejmě, že jsme trošku zklamaní z brambory, ale musíme být na zemi, pokračovat v práci, snad to cinkne příště.“

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko):

Ženy - sjezd:

1. Goggiaová (It.) 1:24,06, 2. Tipplerová (Rak.) -0,96, 3. Johnsonová (USA) -1,04, 4. Ledecká (ČR) -1,10, 5. Pirovanová (It.) -1,15, 6. Štuhecová (Slovin.) a C. Suterová (Švýc.) obě -1,16, 8. Curtoniová (It.) a Gutová-Behramiová (Švýc.) obě -1,34, 10. Weidleová (Něm.) -1,48.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 8 závodů): 1. Goggiaová 280 b., 2. C. Suterová 220, 3. Johnsonová 180, 4. Tipplerová 127, 5. Ledecká a Štuhecová obě 126.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 33 závodů): 1. Vlhová (SR) 637, 2. Gisinová (Švýc.) 498, 3. Goggiaová 402, 4. Shiffrinová (USA) 385, 5. Liensbergerová (Rak.) 380, 6. Bassinová (It.) 343, ...10. Ledecká 237, 36. Dubovská (ČR) 71.