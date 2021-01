Tajný trumf obojživelnice Ledecké? Kvůli šampionátu oprašuje slalom

Je to sněhová obojživelnice a Ester Ledecká se zaměřuje na víc cílů, i když až do lyžařského světového šampionátu musí strpět život bez snowboardu. V pátek jí v Crans Montaně začíná víkend Světového poháru s dvěma sjezdy a jednou super-G. Ledecká už ale myslí také na MS v Cortině d´Ampezzo, které se za 17 dní rozjede alpskou kombinací, kde může být černým koněm.

„Trošku jsme trénovali s ohledem na mistrovství světa. Jezdili jsme slalom a obřák. V rychlostkách teď máme naježděno dost, nemáme tam takovou honičku jako ve slalomu,“ vysvětluje Ledecké lyžařský trenér Tomáš Bank.

Ledecká se sice ve světové špičce zatím profiluje spíš jako expertka na rychlostní disciplíny. Její příprava je ale stále hodně univerzální. A zvlášť před touto sezonou se víc věnovala i točivým disciplínám, především obřímu slalomu jako gruntu technické zdatnosti, ale také slalomu speciál.

SP V CRANS MONTANĚ pátek, sjezd (10.00, možné odložení na 13.15) sobota, sjezd (10.00) neděle, super-G (12.00)

„Slalom jsme hodně jezdili na jaře na Červenohorském sedle a jeden den ve Špindlu. Byl to výborný trénink. Teď potřebuje dva, tři dny a bude to v pohodě,“ líčí Bank.

Právě v Crans Montaně před rokem Ledecká o své univerzálnosti znovu přesvědčila, když v alpské kombinaci Světového poháru skončila třetí. A předtím v Altenmarktu-Zauchensee bodovala šestým místem.

„Loni jí ty kombinace docela šly, byly by škoda to k mistrovství světa nějak vypustit,“ zdůrazňuje Bank. „Moc času k tomu nemáme, budeme už mít jen pár dnů, chtělo by to víc. Ale nedá se nic dělat.“

O víkendu v Crans Montaně má ale Ledecká jiné úkoly. Na trati natažené na Mont Lachaux ji dnes a v sobotu čekají sjezdy, v neděli pak super-G, kde je po dvou závodech těsně druhá v boji o malý křišťálový globus. Ve sjezdařských trénincích byla ve středu pátá a ve čtvrtek devatenáctá poté, co krátce na startu udělala velkou chybu.

„V podstatě se tam zastavila, to se stává. Oni to trochu přestavěli, nebyla si jistá, jak to má jet. Byla trošku pasivní, snad to bude zítra lepší,“ doufá Bank. „Zbytek trati byl dobrý. Od druhého mezičasu do cíle nedostala nic. Akorát ten začátek. Hodila si tam vlnku, s kterou nepočítala. Byla jinde, než měla, víc to najdela a musela úplně zastavit.“

Na vítězku tréninku, Norku Kajsu Vickhoffovou Lieovou, sice Ledecká na prvních dvou mezičasech ztratila přes dvě sekundy, ale na úseku do cíle pak zaostala o jedinou setinu.

„Zbytek trati byl dobrý, měla tam dobré úseky,“ pochvaloval si Bank. „Trať je krásná, členitá a těžká. Jsou tu hodně prudké pasáže, těžký skok do zatáčky, dlouhá rovina, pasáž se super-G oblouky…“

Dnešní sjezd měl původně začínat v 10 hodin ráno. Kvůli předpokládané sněhové vánici je ale možné jeho přeložení na 13.15. Závody budeme sledovat na iSport.cz ONLINE.