Skvělá Ledecká druhá ve sjezdu! Špičková jízda, přesto se zlobila

První závod rychlostního víkendu na sjezdovce Mont Lachaux v Crans Montaně zásadně zkomplikovalo počasí. Původní ranní start byl po nočním sněžení podle připraveného plánu posunutý na čtvrt na dvě. A kvůli hromadě čerstvého sněhu na vrcholku hory pořadatelé posunuli start na reservní pozici, z níž normálně startuje super-G. Ledecká se tak nemusela potýkat s úvodní pasáží trati, kde chybovala ve čtvrtečním tréninku.

„Myslím si, že když vynechali tu bránu, kdy včera v tréninku úplně zastavila, tak velice pookřála,“ usmíval se v ČT její trenér Tomáš Bank.

Ledecká předvedla výbornou jízdu. S číslem 5 od prvních mezičasů získávala náskok na vedoucí Němku Kiru Weidleovou a v cíli jí naložila 75 setin sekundy.

„Já mám úplně husí kůži. Moc, moc, moc vydařená jízda. Bylo to sice argesivní, ale byla to čistá jízda, netlačila zbytečně do lyží, neudělala žádnou velkou chybu. Super!“ chválila expertka České televize Klára Křížová.

Ledecká podle svého zvyku úplně spokojená nebyla. Když si sedla na křeslo pro vedoucí závodnici, posílala vysílačkou informace na trať a hlásila: „Rozbalila jsem to do roviny. Jak dement…“

„Tam je takový špíček těsně před rovinou, kde je důležité se nerozbalit, aby se udržela rychlost. Já jsem to neviděl, ale jestli se rozbalila, tak je to škoda,“ reagoval v přímém přenosu její trenér Tomáš Bank.

I tak to ale byla špičková jízda. Ledeckou už předjela jenom Italka Goggiová. Olympijská šampionka z Pchjongčchangu a zároveň vedoucí závodnice v pořadí disciplíny si držela malý náskok od vrchní části trati a v cíli byla před Ledeckou o dvě desetiny sekundy.

„Když udělá chybu v jízdě, tak lyže nechá jet i tak, nelekne se toho, za každou cenu se snaží nepřibrzdit,“ chválila Křížová.

Ledecké se vyplatilo, že si mohla volit číslo jako třetí v pořadí a vybrala si brzkou pětku. Později se závod natahoval kvůli silnému větru na trati. S podmínkami se překvapivě skvěle vyrovnala Slovenka Petra Vlhová. Vedoucí závodnice průběžného pořadí celkového Světového poháru šokovala čtvrtým místem a málem poprvé v kariéře stála ve sjezdu a stupních vítězů. Třetí skončila letos počtvrté za sebou Američanka Breezy Johnsonová.

Ledecká se ve Světovém poháru dostala na stupně už popáté v kariéře, v průběžném pořadí sjezdu se už posunula na čtvrté místo. Další sjezd ji v Crans Montaně čeká v sobotu, v neděli je pak na pořadu super-G, kde Ledecká bojuje o malý křišťálový globus.