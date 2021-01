Za tmy na svahu, pak ještě šlofík. Jak „snaživka“ Ledecká brala stříbro

Dobrodružný den plný problémů? Ester Ledecká si je v Crans Montaně nedělala. Když se ráno na kopci dozvěděla o odložení pátečního sjezdu, v klidu se vrátila do hotelu a na hodinu a půl vytuhla v posteli. „Neměla bych to dělat, ale myslím, že mi to pomohlo,“ usmívala se Ledecká, která skončila druhá za Italkou Goggiaovou.

Jako vyhlášeného spáče Ester Ledeckou brzký ranný budík nepotěšil. „Nejsem moc ranní ptáče a musela jsme vstávat s pětkou na budíku, což je vždycky špatný,“ hlásila.

Ve švýcarské Crans Montaně v noci na pátek hodně sněžilo, takže bylo téměř jisté, že se ranní sjezd o něco odloží. Ledecká ale poctivě zachovávala plánovaný program. Vstala brzo a na kopec vyrazila s předstihem.

„Já jsem, jak by řekl Tomas (trenér Bank), tryhard, taková snaživka,“ smála se Ledecká. „Tak jsem vyjela ještě za tmy na kopec, že si dám pár jízd ještě před prohlídkou. Oni to v ten moment zrušili a řekli, ať holky zůstanou na hotelu.“

Organizátoři kvůli čerstvému sněhu a silnému větru na sjezdovce Mont Lachaux závod posunuli až na čtvrt na dvě odpoledne. Zatímco většina závodního pole si v tu chvíli v klidu hověla v teple, Ledecká měla za sebou ulitý start. Na kopci s ní byla už jenom Švýcarka Corinne Suterová. Češka se vrátila do hotelu a musela řešit, co si počít s několika hodinami času.

„Upřímně, mně se chtělo spát. Takže jsem si lehla do postele a řekla jsem si: Dám si ještě hoďku a půl,“ líčila Ledecká. „Neměla jsem to asi dělat, protože jsem pak mohla být ospalá. Ale chtěla jsem spát, tak jsem spala. Pak jsem se probudila, udělala jsem si rozcvičku, jela jsem na kopec. Myslím, že mi to pomohlo, tahle energie. Nakonec to bylo OK.“

Ledecká pak předvedla vynikající jízdu, díky níž se potřetí v kariéře dostala na stupně vítězů ve sjezdu Světového poháru.

Téma odpočinku bylo ve hře i při dlouhodobém výběru strategie jejího týmu pro týdny předcházející světovému šampionátu v Cortině d´Ampezzo. Ledecká se nechala přesvědčit a po úspěšném víkendu ve Svatém Antonu obětovala snowboardový závod v Bad Gasteinu.

„Tohle se mi těžko hodnotí. Já bych samozřejmě ten Bad Gastein ze všeho nejradši jela,“ řekla Ledecká. „Takhle to vyšlo, bylo by fajn, kdybych si teď tady zajela další skvělé výsledky. Rozhodně je to lepší varianta, než kdybychom vynechali Bad Gastein a pak bych tady jela příšerně.“