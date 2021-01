V Kitzbühelu opět slavil Feuz: Nemyslel jsem, že to bude stačit

Feuzovi cenné vítězství ve sjezdu v Kitzbühelu dlouho těsně unikalo, v minulých šesti letech skočil čtyřikrát druhý. Nyní si připsal double, což se během jednoho závodního víkendu před ním povedlo jen šesti lyžařům - naposledy Francouzi Lucu Alphandovi v roce 1995.

Patnáctým vítězstvím v kariéře se třiatřicetiletý Švýcar dostal do čela hodnocení sjezdu, které ovládl v uplynulých třech sezonách. Závod ovlivnila mlha v horní části trati, kvůli níž byl sjezd dvakrát přerušen.

„Po projetí cílem jsem si nemyslel, že to bude stačit,“ řekl Feuz, který startoval s číslem devět. Nikdo ze soupeřů však jeho čas neohrozil. „Zdá se, že to Beatovi nějako zachutnalo. Uvidíme, jestli mu to v dalších závodech dokážeme ztížit,“ uvedl Mayer.

Sjezd se měl jet původně v sobotu, ale kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a stavu obávané sjezdovky Streif ho organizátoři o den odložili. Na dnešek plánovaný superobří slalom se uskuteční v pondělí. Páteční závod byl náhradou za zrušený sjezd ve Wengenu.