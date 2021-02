Úleva pro Ledeckou: Blbý dohady před startem, ale všechno dobře dopadlo

Ledecká startovala s trojkou a před ní ze startovní listiny vypadla Rakušanka Christine Scheyerová. Ledecká však přesto zůstávala ve startovní bráně a v reálném čase nebylo jasné proč. Nakonec ale mohla do trati, ještě než závod skončil, měl však její trenér Tomáš Bank obavy z případné diskvalifikace.

„Na startu byly nějaké dohady ohledně mé helmy, což bylo blbý, protože to bylo fakt těsně předtím, než jsem měla startovat,“ vysvětlovala Ledecká. „Ale nechali mě jet, nediskvalifikovali mě. Všechno dobře dopadlo, to je důležité.“

Sice opět nezajela úplně perfektní jízdu, přesto to stačilo na šesté místo. Tím vyrovnala své druhé nejlepší umístění v disciplíně ve Světovém poháru. Líp zatím skončila jen v prosinci při vítězství ve Val d´Isere.

„Ta jízda byla dobrá. Samozřejmě tam bylo pár chyb, ale některé jsem si z minulé jízdy opravila. Hlavně mě to strašně bavilo, měla jsem pěknou pistu, bylo to fajn,“ pochvalovala si Ledecká.

V pořadí disciplíny ve Světovém poháru spadla ze třetího místa na čtvrté, zároveň však ztrácí jen 14 bodů na druhou v pořadí Corinne Suterovou ze Švýcarska. Pořadí super-G vede se suverénním náskokem další Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která vyhrála poslední čtyři závody v disciplíně.

„Lara zajela opět fantastickou jízdu, já se těším, až se na ni v klidu podívám a poučím se z ní,“ uvedla Ledecká.

Sněhová obojživelnice z pěti super-G jednou vyhrála a třikrát byla šestá. Od začátku zimy vypadla z elitní desítky jen dvakrát v Crans Montaně. Poprvé kvůli pádu ve sjezdu a pak den poté, když skončila v super-G patnáctá.

„Jsem strašně ráda, že mám takhle vyrovnané výkony. To je pro mě nejvíc, co může být. Protože držím kontakt se špičkou, je důležité, že se pořád posouvám dopředu a jsem už tak nějak mezi nimi,“ hodnotila Ledecká.

Přesně za týden začíná v Cortina d´Ampezzo lyžařské mistrovství světa, kde Ledeckou na úvod čeká alpská kombinace.

„Já to beru jako každý další závod, i nějaký okresní přebor bych jela naplno jako mistrovství světa,“ usmívala se Ledecká. „Jakmile to je závod, dám do toho úplně všechno. A stejné to bude s mistrovstvím světa.“