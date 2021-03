Bravo, Petra! Slováci slaví s Vlhovou, gratulovali Škrtel, Gáborík i Slovan

Země nad Tatrami se dme zaslouženou pýchou. Slovenské lyžařce Petře Vlhové stačilo šesté místo ve finálovém slalomu Světového poháru v Lenzerheide k celkovému triumfu ve Světovém poháru. „Přivést globus domů znamená pro mě i moji zemi hodně,“ radovala se Vlhová. A reakce osobností slovenského sportu to potvrzují.

Slováci slaví a z Petry Vlhové spadnul obrovský tlak. Svou životní sezonu dotáhla k velkému křišťálovému globu.

„Tahle sezona byla pro mě velmi obtížná, absolvovala jsem spoustu závodů a bylo to dlouhé,“ hodnotila Vlhová. „Ale teď můžu říct: Dokázala jsem to! Pocházím ze Slovenska, nemám velký tým, nejsme velký lyžařský národ. Potřebuju čas, abych si to všechno uvědomila. Ale těším se, až přivezu globus domů a oslavím ho s přáteli a rodinou.“

A krajané už oslavy odšpuntovali. Vlhové na Twitteru gratuloval ministr zahraničí Ivan Korčok a přidaly se i osobnosti sportovního života.

„Je to neuvěřitelný úspěch pro Slovensko. Petře gratuluju a na zdraví!“ citoval web šport.sk bývalého hokejistu Mariána Gáboríka, vítěze Stanley Cupu s Los Angeles Kings.

Stejný web přinesl i reakce dalších slovenských sportovních es, jedním z nich byl fotbalista Martin Škrtel.

„Jako každý sportovní fanoušek i já jsem během sezony sledoval Petřiny výkony během sezony. Ze všech závodnic měla nejstabilnější formu a vyhýbala se jí zranění,“ reagoval Škrtel. „I s trochou štěstí, které patří ke každému úspěchu, se jí podařilo dosáhnout něčeho, o čem jsme před sezonou ani nesnili. Opět se potvrdili, že jsou to hlavně sportovci, kteří dělají Slovensku dobré jméno v zahraničí.“

Vlhové gratulovala i úspěšná basketbalová trenérka Natália Hejková. „Je to úžasné, fantastické, bombastické! Bravóóó, Petra!“ hlásila Hejková.

Na Twitteru se přidal také hokejový Slovan: „Petra Vlhová vyhrála Světový pohár, což je jeden z největších a nejcennějších úspěchů v historii Slovenska.“