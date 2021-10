Kdy jede Ester Ledecká? Kompletní program SP v alpském lyžování

Zlato ze superobřího slalomu na lyžích a zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu, tak zní poslední olympijská bilance Ester Ledecké. Na co se fanoušci české obojživalnice mohou těšit letos?

Program Ester Ledecké v sezoně 2021/2022

SP v alpském lyžování - SÖLDEN

23. října 10:00 / 13:15 - obří slalom

SP v alpském lyžování - LAKE LOUISE

3. prosince 20:30 - Sjezd

4. prosince 20:30 - Sjezd

5. prosince 18:30 - Super-G

SP v alpském lyžování - SVATÝ MOŘIC

11. prosince 10:30 - Super-G

12. prosince 10:30 - Super-G

SP v alpském lyžování - VAL D'ISERE

18. prosince 10:30 - Sjezd

19. prosince 11:00 - Super-G

*program Ester Ledecké budeme průběžně aktualizovat

Program Martiny Dubovské v sezoně 2021/2022

Česká mistryně republiky ve slalomu se specializuje pouze na nejtočivější disciplínu v programu Světového poháru. Naváže letos na výsledky ze závěru loňské sezony, kdy vybojovala umístění v TOP10 celkového pořadí slalomu?

Datum a čas Dějiště Disciplína 20. listopadu 10:30 / 13:30 Levi (Fin.) Slalom 21. listopadu 10:30 / 13:30 Levi (Fin.) Slalom 28. listopadu 15:45 / 18:45 Killington (USA) Slalom 29. prosince 10:00 / 13:00 Lienz (Rak.) Slalom 4. ledna 13:00 / 16:05 Záhřeb (Chor.) Slalom 9. ledna 09:30 / 12:30 Maribor (Slov.) Slalom 11. ledna 18:00 / 20:45 Flachau (Rak.) Slalom

*program Martiny Dubovské budeme průběžně aktualizovat

Alpské lyžování na ZOH 2022 v Pekingu

Boje o medaile v alpském lyžování jsou na programu od 6. do 19. února a proběhnou v nově vybudovaném středisku Xiaohaituo. Ester Ledecká obhajuje zlato ze superobřího slalomu v Pchjončchangu.

Datum a čas Disciplína Česká účast 6. února 04:00 Sjezd - muži bude upřesněno 7. února 03:15 / 06:45 Obří slalom - ženy bude upřesněno 8. února 04:00 Super-G - muži bude upřesněno 9. února 03:15 / 06:45 Slalom - ženy bude upřesněno 10. února 03:30 / 07:15 Alpská kombinace - muži bude upřesněno 11. února 04:00 Super-G - ženy bude upřesněno 13. února 03:15 / 06:45 Obří slalom - muži bude upřesněno 15. února 04:00 Sjezd - ženy bude upřesněno 16. února 03:15 / 06:45 Slalom - muži bude upřesněno 17. února 03:30 / 07:00 Alpská kombinace - ženy bude upřesněno 19. února 04:00 Paralelní slalom - soutěž týmů bude upřesněno

Program SP v alpském lyžování 2021/2022 - ženy

Datum Čas Disciplína Středisko 23. 10. 2021 10:00 Obří slalom Sölden (Rak.) 13. 11. 2021 10:00 / 17:00 Paralelní slalom Lech / Zürs (Rak.) 20. 11. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Levi (Fin.) 21. 11. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Levi (Fin.) 27. 11. 2021 16:00 / 19:00 Obří slalom Killington (USA) 28. 11. 2021 15:45 / 18:45 Slalom Killington (USA) 3. 12. 2021 20:30 Sjezd Lake Louise (Kan.) 4. 12. 2021 20:30 Sjezd Lake Louise (Kan.) 5. 12. 2021 18:30 Super-G Lake Louise (Kan.) 11. 12. 2021 10:30 Super-G Svatý Mořic (Švýc.) 12. 12. 2021 10:30 Super-G Svatý Mořic (Švýc.) 18. 12. 2021 10:30 Sjezd Val d'Isere (Fr.) 19. 12. 2021 11:00 Super-G Val d'Isere (Fr.) 21. 12. 2021 10:00 / 13:00 Obří slalom Courchevel (Fr.) 28. 12. 2021 10:00 / 13:00 Obří slalom Lienz (Rak.) 29. 12. 2021 10:00 / 13:00 Slalom Lienz (Rak.) 4. 1. 2022 13:00 / 16:05 Slalom Záhřeb (Chor.) 8. 1. 2022 09:30 / 12:30 Obří slalom Maribor (Slovin.) 9. 1. 2022 09:30 / 12:30 Slalom Maribor (Slovin.) 11. 1. 2022 18:00 / 20:45 Slalom Flachau (Rak.) 15. 1. 2022 10:45 Sjezd Zauchensee (Rak.) 16. 1. 2022 11:30 Super-G Zauchensee (Rak.) 22. 1. 2022 10:00 Sjezd Cortina d'Ampezzo (It.) 23. 1. 2022 11:45 Super-G Cortina d'Ampezzo (It.) 25. 1. 2022 10:30 / 13:30 Obří slalom Kronplatz (It.) 29. 1. 2022 11:30 Sjezd Ga-Pa (Něm.) 30. 1. 2022 11:30 Super-G Ga-Pa (Něm.) 26. 2. 2022 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýc.) 27. 2. 2022 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýc.) 5. 3. 2022 10:00 Super-G Lenzerheide (Švýc.) 6. 3. 2022 10:00 / 13:30 Obří slalom Lenzerheide (Švýc.) 11. 3. 2022 15:00 / 18:00 Obří slalom Are (Švéd.) 12. 3. 2022 10:30 / 13:45 Slalom Are (Švéd.) 16. 3. 2022 11:30 Sjezd Courchevel / Meribel (Fr.) 17. 3. 2022 10:00 Super-G Courchevel / Meribel (Fr.) 19. 3. 2022 10:30 / 13:30 Slalom Courchevel / Meribel (Fr.) 20. 3. 2022 09:00 / 12:00 Obří slalom Courchevel / Meribel (Fr.)

Konečné pořadí SP v alpském lyžování 2020/2021

Celkové pořadí SP: 1. Vlhová 1416, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1256, 3. Gisinová 1130, 4. Shiffrinová 1075, 5. Liensbergerová 903, 6. Bassinová (It.) 876, ...13. Ledecká (ČR) 453, 36. Dubovská 188.

Konečné pořadí super-G: 1. Gutová-Behramiová 525 b., 2. Brignoneová 323, 3. C. Suterová 310, 4. Tipplerová 272, 5. Ledecká (ČR) 236, 6. Bassinová 228.

Konečné pořadí sjezdu: 1. Goggiaová (It.) 480 b., 2. C. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová 383, 4. Johnsonová (USA) 330, 5. Weidleová 265, 6. Pirovanová 220, ...8. Ledecká (ČR) 206.

Konečné pořadí slalomu: 1. Liensbergerová 690 b., 2. Shiffrinová 655, 3. Vlhová 652, 4. Gisinová 491, 5. Holdenerová (Švýc.) 415, 6. Dürrová (Něm.) 235, ...10. Dubovská 188.