Ledecká znovu obojživelnicí: maká na zadku, Bank přidával smetanu

Vypadá to jako vtipný bonmot, ale nejen to. Co je těžší, to do údolí padá rychleji. Vzpomeňte na obdivuhodné míry Švédky Anjy Pärsonové. A jestli má někde Ledecká oproti soupeřkám ze světové špičky rezervu, tak je to právě v téhle oblasti.

„Řešili jsme, jakým způsobem zapojovat zadek, protože jsme zjistili, že oproti sjezdařkám mám zadek pořád hrozně malej. Na tom musíme zapracovat, aby se mi ostatní lyžařsky nesmály,“ líčila Ledecká, hned ale upřesnila: „Já bych chtěla mít jenom ten hezký zadek, víc ne.“

Lyžařský trenér Tomáš Bank svou závodnici už léta nabádá k tomu, že by měla přibrat, aby svůj váhový handicap trochu vyrovnala.

„Já to vzal do vlastních rukou. V Zermattu, když jsem vařil, dal jsem vždycky víc smetany,“ hlásil Bank.

A Ledecká přiznala, že si tuhle péči užívala.

„To je pravda, vařil neskutečně. Chtěla bych vypíchnout, že Tomáš není jenom organizačně schopný trenér, který mi radí s technikou, s prohlídkou a dělá videokoučink,“ reagovala Ledecká. „Všechno zvládá, do toho umí fantasticky vařit. Jeho manželka Martina může být jenom ráda, že ho má.“

Když tohle Bank slyšel, jenom si povzdechl: „Že ho má ve světě, že jo…“

V olympijské sezoně, která začíná už příští sobotu předsunutým obřím slalomem v Söldenu, Ledeckou i celý její tým čeká další porce náročného cestování po celém světě. STR se navíc vrátí k plnohodnotné kombinaci lyžování a snowboardingu, v němž za poslední tři sezony zvládla jen tři závody.

Vrcholem bude olympiáda v Pekingu, kde čeká Ledeckou na snowboardu start v parelelním obřím slalomu, na lyžích pak super-G, sjezd a alpská kombinace.

Před nepříjemným tlakem se Ledecká brání mimo jiné zábavnou hrou, slovo olympiáda je v jejím týmu zakázané. Podobně jako před minulými Hrami v Koreji. STR olympijský závod nazývá čínským přáteláčkem. Komu zakázané slovo ujede, platí do kasičky deset euro.

„Samozřejmě ho v hlavě mám, je tam taky spousta závodů předtím. Podle mých informací nejsou ani uzavřené nominace, půjdeme krok za krokem,“ líčí Ledecká. „Když se nominuju, bude to dobrý, zajedu si tam, doufám, pár závodů, jak na lyžích, tak na snowboardu.“

Sama přitom při čtvrteční tiskovce zákaz několikrát porušila. A kasička, v níž před čtyřmi lety bylo kolem 500 euro, se tak začala plnit. A co se tehdy s penězi stalo?

„Ty jsem si vzala já. Snad jste si nemysleli, že to mělo nějaký ušlechtilý důvod,“ rozesmála se Ledecká.