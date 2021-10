Nová sezona, zákaz vosků s fluorem. Servisman STR našel díru v pravidlech

Mluví se o tom už delší dobu, teď však zákaz vosků s fluorem vstupuje v platnost. A i přes to, že je tato problematika na stole už nějaký čas, přichází s ní problémy. Jak se dotknou závodníků, jako Ester Ledecká a dalších, je zatím otázka. Co se týče servismanů, je jasno už nyní. „Vosky s fluorem, konkrétně ty s označením C8, jsou v Evropské unii zakázané. Nesmí se vyrábět a používat. Proto jsme podepisovali prohlášení, že musíme umožnit vstup do lyžáren, do auta, osobních věcí. Všude nás může policie nebo celníci v dané zemi EU prohledat, a když u nás cokoliv najdou, hrozí postihy,“ vysvětluje servisman Ledecké Miloš Machytka.

Jaký bude postih pro ty, u kterých policie zakázaný vosk najde, bude podle šéfa Svazu lyžařů ČR Lukáše Heřmanského otázkou legislativy jednotlivých zemí. Každopádně Machytkovi se pravidla, která jsou nastolena v tuto chvíli, moc nelíbí.

„Pro nás je hodně těžké zjistit, v jakém vosku to je a kde ne. Jsou třeba vosky vyrobené v roce 2020 a jeden výrobní měsíc je se zakázaným fluorem, další už ne, ale vy to nezjistíte. Oni vám ho odeberou, udělají chemický rozbor a řeknou, že jste porušil nařízení,“ nastiňuje servisman možné potíže. I proto je rád, že jeho zaměstnavatelka závodí dnes v Söldenu. „Doufám, že tam potkáme hodně lidí od výrobců mazání, a dozvíme se od nich podrobnosti. Protože po ledovcích teď moc nejezdí i kvůli covidu. Tak snad nakoupím nové vosky,“ svěřil se před odjezdem do rakouského střediska.

Do této sezony používali prakticky všichni vosky s fluorem označeným číslem 8. Teď by měli na závody konané v Evropské unii namazat lyže už voskem bez něj. „Bude to pro přípravu lyží rozdíl, ale spoustu závodů jsem mazal i lyže bez fluoru,“ říká Machytka.

Poukazuje ale na jinou věc. „Není problém v samotném mazání, ten je spíš v definici. Je to něco jako doping, kdy řeknou: Nesmíte to používat, ale nebudeme vám to měřit. Kdybych lyže udělal doma v Krkonoších a přivezl je rovnou na závod, s tím, že vosky bych nebral, tak se k tomu nikdo nedostane. A že by přijel komisař do Krkonoš, si nemyslím. Takže podle mě to tak velké silné týmy budou dělat…“ naznačuje český servisman skulinu v pravidlech.

Problém je také v tom, že zatím neexistuje přístroj, který by odhalil přítomnost zakázaného vosku přímo na lyži. „Letos EU zakázala vyrábět fluorové vosky řetězce 8 a používat je. Ale měření lyže není nikdo schopný dělat, protože přístroj, který se začal používat vloni, je hodně nespolehlivý. Je to jen kontrola osobních věcí servisáků i dalších členů týmů.“

Mezinárodní lyžařská federace FIS tak zákaz používání takových mazadel odsunula až na poolympijskou sezonu. Rozbory vzorků samotných vosků se ale provádět budou, proto nebudou možné podvody, kdy by třeba zakázanému vosku nechal tým dát jiný obal. Jenže to vše se týká pouze území Evropské unie. Třeba v Číně, kde se bude konat v únoru příštího roku olympiáda, taková pravidla neplatí.

A jaký že je vlastně rozdíl, co se pak samotných lyží a jejich skluzu týče, mezi zakázanými vosky a těmi novými bez fluoru? „Trochu rozdíl tam je. Když jsme zkoušeli ty ekologické bez fluoru, bylo to o trošku pomalejší v porovnání s těmi s fluorem. Mně se ale nelíbí hlavně to, že tam není kontrola, nemůžete říct, že závody budou úplně čisté. Proto jsem rád za Sölden, pro nás to bude i zkouška před sjezdy v Kanadě,“ uzavírá toto téma Machytka.