Ester Ledecká začne sezonu ‚obřákem‘. Cíl? Nedostat na zadek od Gutové

Příprava Ester Ledecké, české lyžařské a snowboardové hvězdy, měla i tuto sezonu jedno mínus. Kvůli potížím v cestování spojeným s pandemií Covidu-19 nemohla ani tentokrát do Chile, kde měla v minulosti skvělé podmínky na trénink rychlostních disciplín. Ovšem mělo to i jednu výhodu. Při pobývání na svazích v Evropě mohla porovnat síly třeba s Larou Gutovou-Behramiovou.

„Daly jsme si spolu obřáček. Thomas (trenér Tomáš Bank) doufá, že jsem se poučila, dostala jsem totiž na zadek. Pořád je na čem pracovat, doufám, že budu mít možnost se ještě před Söldenem zlepšit,“ podala Ledecká report minulý týden na tiskové konferenci v Praze. Poté zamířila do rakouského střediska, kde před startem týden trénovala.

„Jedeme to tam ozkoušet a pak uvidíme, jak se budu cítit. Když to bude dobré, mám tam volno, nic se nekryje, tak bych to mohla zkusit. To je vzácné, kdy se mi nic nekryje,“ poukázala česká lyžařka a snowboardistka v jedné osobě na svůj nabitý program.

Jelikož se po týdnu tréninku zjevně cítí dobře, je připravena nastoupit. Ovšem v Söldenu čeká na úvod sezony na lyžaře velmi náročná sjezdovka. I to je jeden z důvodů, proč z českých žen startuje jen ona, ačkoliv by Česko mohlo vyslat dvě závodnice. Na rozdíl od kategorie mužů, kde je pouze jediné místo, které obsadí Kryštof Krýzl.

Ani Ledecká nemohla do své přípravy zařadit náročnější trať na obří slalom, ve kterém má sice podle slov svého kouče obrovský potenciál, jenže už výrazně méně času na trénink, kde dostávají většinou přednost rychlostní disciplíny. „Doposud jsem trénovala super-G a sjezd, na lehčích tratích, kde mám čas se soustředit na různé věci. Pak jsme zkoušeli obřák, ale spíš na rovinných tratích, jednou jsme byli na prudší. V této fázi je má příprava tak půl na půl snowboard a lyže, což je dobré pro snowboard,“ přiblížila STR svůj dosavadní trénink.

Obří slalom na konci října je tradiční záležitostí. Jenže pro Ledeckou to pak znamená další víc než měsíc bez závodů, protože první sjezd a super-G jsou na programu až na začátku prosince v kanadském Lake Louise. Od příští sezony by se měl ale kalendář rozrůst o sjezd a super-G pod Matternhornem, který budou hostit střediska Zermatt a Cervinia.

„To je zajímavé, že tam bude Zermatt, to jsem nevěděla. To je dobrý. Sölden je takový vykopnutý, je pořád vepředu oproti těm dalším závodům. Má to ale výhodu, že tam pořád můžeme vyzkoušet hodně věcí okolo závodního rytmu, a pak to zařadit,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

Součástí také této sezony jsou takzvané covid protokoly. Tedy pravidla spojená s předcházením nákaze. Té se ale celý tým české reprezentantky snaží předejít očkováním. „Dostali jsme od lékařů doporučení se naočkovat, tak jsme se naočkovali a dál to neřešíme,“ prohlásila Ledecká. Pořád i pro ni ale platí povinnost testů. „Jsme sice očkovaní, i tak se budeme muset testovat 72 hodin před každým SP. Ale pak už ne. Ti, kdo očkovaní nejsou, musí na testy každé tři dny,“ dodal Bank.

Obří slalom žen odstartuje prvním kolem v sobotu v 10.00 hodin a Ester Ledecká bude mít startovní číslo 31.

Program v Söldenu

Sobota: obří slalom ženy (1. kolo od 10.00 hod., 2. kolo od 13.15)

Neděle: obří slalom muži (1. kolo od 10.00 hod., 2. kolo od 13.30)

PP závodu žen na ČT sport a Eurosport 1, mužů pouze Eurosport 1

Ledecká v obřím slalomu (Světový pohár)

2020: Sölden - 20. místo

2017: Sölden - nepostoupila z 1. kola