První výhru v olympijské sezoně slaví Odermatt, matador Krýzl byl 58.

Třicetiletý vicemistr světa z roku 2017 Leitinger, jehož kariéru poznamenala zranění a v minulé sezoně se dostal jako osmý jedinkrát do elitní desítky, vyhrál nečekaně první kolo. Ve druhém však dosáhl až 15. času, zatímco Odermatt byl ve dvou jízdách třetí a šestý.

Francouzský mistr světa Mathieu Faivre pokazil druhé kolo a propadl se z druhé příčky na konečnou jedenáctou. Další Francouz a obhájce velkého křišťálového glóbu Alexis Pinturault byl pátý. Závod v ideálních slunečných podmínkách sledovalo 9800 diváků.

Úvodní závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):

Muži - obří slalom:

1. Odermatt (Švýc.) 2:05,94 (1:04,14+1:01,80), 2. Leitinger (Rak.) -0,07 (1:03,93+1:02,08) 3. Kranjec (Slovin.) -0,10 (1:04,20+1:01,84), 4. G. Caviezel (Švýc.) -0,39 (1:04,28+1:02,05), 5. Pinturault (Fr.) -0,62 (1:04,50+1:02,06), 6. Radamus (USA) -0,68 (1:04,78+1:01,84), 7. Braathen (Nor.) -0,72 (1:05,31+1:01,35), 8. De Aliprandini (It.) -0,79 (1:04,81+1:01,92), 9. Zubčič (Chorv.) -0,89 (1:04,64+1:02,19), 10. Windingstad (Nor.) -0,92 (1:05,34+1:01,52), ...v 1. kole 58. Krýzl (ČR) 1:07,76.