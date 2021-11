Konec kombinace? Podle Banka jsou dva tábory zemí, budoucnost je nejistá

Je to disciplína, nad kterou se už nějakou dobu vznáší velký otazník. Vyšoupnout kombinaci z kalendáře úplně, nebo pozměnit její formát a ponechat ji? Čeští lyžaři se shodují: přijít o ni by byla velká škoda. Není se čemu divit. Jediný český vítěz ze slovutného Kitzbühelu Bohumír Zeman tohoto úspěchu dosáhl právě v kombinaci. Na stejném místě pak přidal v rámci Světového poháru třetí příčku Ondřej Bank. A i Ester Ledecké se v disciplíně ukazující komplexnost lyžaře poměrně dařilo.

Letos však alpská kombinace, jak se nyní tato disciplína nazývá, z kalendáře SP vypadla. „Oficiální důvod neznám. Ale vypadá to, že kvůli olympiádě už nebylo místo v kalendáři. Podle jednání komise Evropského a Světového poháru je to ale zatím na tenhle rok. Příští rok počítají s kombinacemi v SP zase víc,“ prozrazuje informace z Mezinárodní lyžařské federace Ladislav Forejtek, předseda úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR.

Jenže i když se v příští sezoně do kalendáře SP zase vrátí, není ještě vyhráno. O zrušení kombinace se už totiž v zákulisí hovoří delší dobu. „Co jsem slyšel od bráchy, jsou dva tábory. Němci a Švédi, kteří prosazují městské závody, které jsou podle nich atraktivní pro diváky. A pak je tam další klika států, které by kombinaci rády zachovaly. A teď se to tam nějak přetlačuje. Takže je otázka, jak to ještě dopadne. Možná by se měli spíš zamyslet nad režimem kombinace,“ říká Bank.

Naráží tím na formát kombinace, který se za dobu své existence, hlavně tedy v posledních letech, hodně měnil. Závodilo se například ve dvou kolech slalomu a sjezdu, jednom kole slalomu a sjezdu, případně super-G či v opačném pořadí disciplín. Například naposledy se alpská kombinace jela na mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo letos v únoru v podobě, kdy první disciplínou bylo super-G následované jedním kolem slalomu.

„Já vlastně ani nevím, která varianta by byla nejlepší. Za mě asi plný slalom, tedy dvoukolový, a plný sjezd, když se budeme bavit o sportovním hledisku, to dává největší smysl. Ale asi jsem už ta stará generace, která vzpomíná na to, jaký to bylo,“ usmívá se Bank.

Právě čeští lyžaři patřili a patří k těm, kteří se s ústupem této disciplíny smiřují jen těžko. „Myslím, že je to hrozná škoda. Už je strašně málo lyžařů a lyžařek, kteří jezdí všechny disciplíny. Za dob Janicy Kosteličové nebo Anny Personové, Tiny Mazeové ty holky byly schopné vyhrát každou disciplínu. Teď jediné, které jsou toho ještě jakžtakž schopné, jsou Mikaela Shiffrinová nebo Petra Vlhová. Ale většinou už se závodníci koncentrují na svou disciplínu, buď technickou, nebo rychlostní,“ říká česká reprezentantka Kateřina Pauláthová.

I podle Forejtka je omezení kombinací velkou ztrátou hlavně pro menší země. „Pro naše závodníky jsou kombinace dobré, je to všestrannost. Velké země tím, jak mají hodně závodníků, mají hodně specialistů, všestrannost je pro ně asi těžké trénovat i podporovat. Ale pro země, jako jsme my, Slovinci a podobně, je to výhodné.“

„Mohla se najít cesta, jak to tam nechat. Za mě by měl lyžař umět lyžovat, a ne jen nadrilovat třeba slalom nebo být kulička sjezdař, který to tam sjede s dobrými lyžemi, dobrým vybavením,“ přidává se Bank.

Budoucnost kombinace je tedy zatím nejistá. Co se ale ví, je, že v rámci SP se v tomto ročníku nepojede, jediným velkým kláním v této disciplíně budou olympijské hry v Pekingu.

