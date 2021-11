Dubovské v oblíbeném Levi vadí jen tma: Soupeřky mě berou jinak

Třikrát v top 10. To byly skvělé výsledky slalomářky Martiny Dubovské v minulé sezoně Světového poháru, kterou zakončila celkovou desátou příčkou v hodnocení disciplíny. Šlo o její nejlepší výkony v dosavadní kariéře. A dost možná by je zúročila i na mistrovství světa, kam ale kvůli tragické nehodě maminky neodjela. Nyní se chystá bojovat s obrázkem mámy jako andělíčka na přilbě o další skvělá umístění. Už v sobotu a v neděli jede slalom v Levi.

Sice je tam skoro pořád tma, přesto listopadové finské Levi patří k oblíbeným destinacím české lyžařky se slovenskými kořeny Martiny Dubovské. Aby ne, na tamní pistě v závodech FIS dvakrát vyhrála, v rámci Světového poháru brala před osmi lety první body a dvakrát skončila i v top 10. Naposledy před rokem byla desátá. O víkendu absolvuje dva slalomy a hned poté se na další přesune do USA.

Minulá sezona pro vás byla ze sportovního hlediska skvělá. Jak těžké bude na ni navázat?

„Říká se, že je jednodušší se dostat nahoru než se tam pak udržet. Bude to pro mě výzva. Pracovali jsme v přípravě na tom, abych byla ještě lepší. Uvidíme, jak jsou na tom ostatní děvčata. Ale budu dělat maximum, abych přinejmenším předchozí výsledky udržela.“

Dubovská v Levi (slalom) Světový pohár 9. místo 23.11.2019 10. místo 22.11.2020 12. místo 21.11.2020 28. místo 16.11.2013 29. místo 11.11.2017 Závody FIS 1. místo 18.11.2016 1. místo 20.11.2016

Během posledního Světového poháru vás trápily ploténky. Jste už fit?

„Díky mým partnerům si teď můžu dovolit s sebou vozit fyzioterapeutku. Pomáhá mi, aby se mi tyto věci nestávaly. Je to takový bonus. Doufám, že tak budu zdravotním problémům předcházet. Zatím je to ještě takové neukotvené, střídají se u mě dvě. Teď mi půjčila fyzioterapeutku Šárka Strachová ze své kliniky, předtím se mnou jezdila fyzioterapeutka z Olympu. Věřím, že jedna z nich se stabilizuje. Do Levi a pak do Ameriky se mnou pojede ta od Šárky.“

Oslovila jste Strachovou sama?

„Zeptala jsem se, jestli by to bylo možné, vzít si její fyzioterapeutky na kempy. Je to od ní velká pomoc.“

Pomáhá vám i s radami k lyžování?

„O lyžování s ní nekomunikuju. Chodím k ní do kliniky cvičit, když se potkáme, prohodíme pár slov. Když končila a já začínala, pomohla mi s tréninkem. Máme fajn vztah. Také mě těší, že mám mentálního kouče. Ve špičce umí lyžovat každý, rozhodují detaily. Jde o to, prodat všechno, co umím, v závodu. Mít čistou hlavu, soustředit se jen na ty dvě minuty. Mentální příprava je důležitá součást tréninku.“

Berou vás nyní už ostatní závodnice světové špičky jinak?

„Myslím, že ano. Byli jsme trénovat s francouzským týmem. Zavolali, že by s námi chtěli lyžovat. Měli jsme díky tomu super podmínky.“

Trénovala jste i s jinými týmy?

„V Litvě v hale jsem jezdila s kluky ze Slovenska. Je to určitě zajímavější, kluci jezdí rychleji.“

Vrcholem sezony budou olympijské hry v Číně. Co víte o tamních podmínkách a opatřeních, která budou drsná?

„V Číně jsem sice byla, ale ne ve středisku, kde se pojede olympiáda. Podmínky budou ale pro všechny stejné, musíme se s tím naučit žít. Vím jen, že kopec je strmý, bude zima, sníh agresivní. Na tohle se ale budeme připravovat až před olympiádou, po sedmém Světovém poháru.“

V čem je tamní sníh agresivní?

„Je tam suchý vzduch, ještě víc než v Americe. Každá chyba se nasčítá.“

Vaší hlavní disciplínou je slalom. Plánujete i nějakou další?

„Budu se soustředit na slalom, abych v něm byla co nejlepší. Jinou disciplínu nevylučuju, ale není to v plánu.“

Jaký máte pro tuto sezonu cíl? Proniknout do první pětky?

„Mám vysoké cíle, ale nechci o nich mluvit nahlas. Chci prostě podávat nejlepší výkony. Udělám maximum.“

Vraťme se ke startu nového ročníku SP v Levi. V tomto středisku se vám daří, sjezdovka patří mezi vaše oblíbené. Čím to je?

„Nevím, mám to tam ráda, asi i proto, že se mi tam podařilo v roce 2013 poprvé bodovat v SP. Je to pro mě takové speciální místo. Jezdíme tam na začátku sezony, takže tam máme klid, můžeme se soustředit jen na trénink a oddech. Doufám, že i letos se mi podaří nějaký dobrý výsledek.“

Nevadí vám tamní tma?

„To mi vadí, chce se mi pořád spát. Dokonce jsem kvůli tomu prošvihla i polární záři, protože minule když byla, jsem spala. Jezdím tam iks roků a ještě jsem to neviděla.“