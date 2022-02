ONLINE: Ledecká jede sjezd v Crans Montaně. Naváže na sobotní vítězství?

Ester Ledecká se dnes na svahu v Crans Montaně snaží navázat na sobotní vítězství ve sjezdu, který je na programu i tentokrát. Česká hvězda na trať vyráží s číslem 13. „Doufám, že se budu cítit dobře a že se zvládneme dobře připravit, že mě to bude bavit a užiju si to. Když se tohle podaří, tak budu šťastná, ať už to dopadne jakkoli,“ řekla Ledecká po sobotním triumfu ve Švýcarsku. Dnešní závod začíná v 10:00.