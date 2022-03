Boj o lyžařský trůn. Vlhová honí starty, Shiffrinovou oživil evropský sníh

Na pekingskou olympiádu bude chtít Mikaela Shiffrinová co nejrychleji zapomenout • Reuters

Ani v kombinaci to nevyšlo, Mikaela Shiffrinová nedojela slalom • Reuters

Petra Vlhová měla na trati sjezdu v Zauchensee problémy, ale do cíle to zvládla • ČTK / AP / Marco Trovati

Závěr lyžařské sezony je na dohled. Ovšem v podání žen bude ještě hodně vyhrocený a rozhodně se teď vyplatí sledovat závody Světového poháru. Petra Vlhová s Mikaelou Shiffrinovou při každém startu svádí ohromnou sportovní bitvu, na jejímž konci čeká odměna v podobě velkého křišťálového glóbu. A zatímco Američance se vůbec nepovedla olympiáda v Pekingu, v Evropě jí to znovu jezdí náramně. Tenhle souboj nabídne ještě šest napínavých dílů.

Velké zklamání prožila Mikaela Shiffrinová pod pěti kruhy na čínských sjezdovkách. S tamními podmínkami si neporadila, možná sehrála roli i přemotivovanost a role jedné z největších favoritek. Výsledkem byl výpadek v prvním kole slalomu i obřího slalomu, s bránami se nedokázala vypořádat ani v kombinačním slalomu. Sjezd a super-G zase nejsou její top disciplíny. Sečteno a podtrženo návrat domů bez cenného kovu a s vírou, že na evropském sněhu to zase bude lepší.

„Sezona není u konce a já doufám, že i tohoto využiju ke zlepšení mého lyžování. Může to být trochu frustrující, pokud to bude zase fungovat, protože pak přijdou otázky jako: Proč to tedy nešlo na olympijských hrách?“ rozpovídala se šestadvacetiletá Američanka pro sociální sítě MOV.

Zvláštní to opravdu trochu je, protože na evropských svazích je to znovu ta stará dobrá Shiffrinová. Sjezdy v Crans Montaně předminulý víkend sice ještě vynechala, o uplynulém víkendu však už v Lenzerheide řádila.

To obhájkyně loňského triumfu v SP Petra Vlhová na Hrách v Pekingu nezávodila tolik, ale oproti americké soupeřce velmi úspěšně. A ve slalomu dokonale naplnila cíl pro tuto sezonu, kterým bylo olympijské zlato. Rodačka z Liptovského Mikuláše tedy už má vlastně hotovo. Od začátku sezony totiž prohlašovala, že hlavní je úspěch na ZOH. Proto tedy volila kalendář SP mnohem obezřetněji a střídměji než v minulém ročníku.

Před rokem toužila po velkém křišťálovém glóbu. Porce závodů ve všech disciplínách byla neuvěřitelná, Slovenku dost vyždímala, ovšem úspěch se dostavil. Ze současného pohledu by tedy byla obhajoba bonusem. „To hlavní už doma mám,“ culila se v rozhovoru pro Slovenskou televizi po nedělním obřím slalomu v Lenzerheide, kde vypadla v prvním kole. Navíc má jistý také malý glóbus za slalom. Se Shiffrinovou však hodlá o největší trofej bojovat.

A účast ve sjezdech v Crans Montaně napověděla, že honí každý bod. Což se ukázalo jako správná cesta, neboť se v průběžném pořadí SP s trojnásobnou vítězkou této soutěže srovnala. Jenže Shiffrinové jdou o poznání lépe rychlostní disciplíny, především pak super-G. Ve Švýcarsku tedy brala o dost větší porci bodů než Vlhová. Navíc i výpadek v prvním kole obřího slalomu byl pro Slovenku čárou přes rozpočet. Američanka tak nyní vede o 117 bodů.