Odermatt (24) na dosah trůnu. Má vše, jezdí jako zralý sjezdař, žasne Hudec

Hodně napínavou bitvu ještě nabídne ženská část finále Světového poháru, které startuje už ve středu, a to mezi obhájkyní Petrou Vlhovou a trojnásobnou majitelkou velkého křišťálového glóbu Mikaelou Shiffrinovou. Ani u mužů není o králi sezony definitivně rozhodnuto, nicméně pravděpodobnost, že by mladík Marco Odermatt o tento titul přišel, už je mizivá. Čím je tento velký talent výjimečný a kdo je jeho největším soupeřem?

Suverén minulého desetiletí Marcel Hirscher mu předpovídal velkou budoucnost. Jak se většinou nemýlil ve slalomu a obřím slalomu, zdá se, že je v odhadu bezchybný i tentokrát. Koho že tak vychvaloval osminásobný vítěz Světového poháru? Nikoho jiného než současnou (už v podstatě vyšlou) hvězdu Marca Odermatta.

Tomuto švýcarskému klenotu je teprve 24 let, už má doma ale olympijské zlato, v této sezoně vybojoval i vítězství v obřím slalomu v SP. Velmi pravděpodobně k tomuto malému křišťálovému glóbu přidá také velký za celkové prvenství.

Rozhodnuto sice ještě není, za jistých okolností by mu ho mohl sebrat Aleksander Aamodt Kilde. Jenže v tomto případě jde už spíš jen o čistě matematickou šanci. Ve hře je totiž v tomto týdnu při finále ve francouzském Courchevelu dohromady 400 bodů a Kilde jich na Švýcara ztrácí 329. Jde o to, že Nor by všechny závody musel ideálně vyhrát a Odermatt bodovat už jen minimálně. A samo vítězství Kildeho ve sjezdu, super-G, obřím slalomu a slalomu je spíš ze sféry sci-fi. Třeba v obřím slalomu startoval naposledy před rokem a dvěma měsíci a ve slalomu je tato doba ještě mnohem delší. Nejtočivější disciplínu jel naposledy v dubnu 2015! Přítel Mikaely Shiffrinové je zkrátka specialistou na rychlostní starty.

Nikdo další už Odermatta ohrozit nemůže, protože Henrik Kristoffersen na třetí příčce ztrácí 505 bodů. A suverén obřího slalomu, který za celou sezonu SP neslezl ze stupňů vítězů, přičemž čtyři závody ovládl, bude chtít dominovat i v tom posledním.

Švýcar, jehož předkové se prý usadili ve střední části této země už před 600 lety, svůj talent prokazoval už v juniorech. Na MS této kategorie v Davosu v roce 2018 posbíral pět zlatých medailí. Zejména pro jeho výbornou techniku a způsob závodění ho obdivuje také bývalý kanadský a český reprezentant Jan Hudec.

„Je mladý, šikovný, silný. V tak nízkém věku neskutečně jezdí hned několik disciplín dobře konzistentně. V obřáku a slalomu jeho věk celkem odpovídá, ale do toho takto jezdit sjezd a super-G, a s nadhledem, který má… Sjezdy jezdí mladí někdy rychle, hodně riskují, a pak se dostanou do průšvihů, zranění. On se předvádí jako zralý sjezdař, ti mívají většinou 27 až 34 let,“ vysvětluje Hudec.

Podle něj je hoch, který vedle hor miluje také moře, nejtalentovanějším ze současných mladých. „Má všechno – fyzičku, povahově je dobře nastavený. Znám jeho trenéra, říkal mi, že je to neskutečně skromný, vyrovnaný kluk. Je fakt dobře nastavený, dobrý balanc, psychika, fyzická připravenost. Rozhodně se do toho nebojí dát všechno a ví, že umí jezdit,“ dodává Hudec.

To ostatně potvrzuje také jedno z Odermattových hesel: „Na závodní dráze se neboj, jinak prohraješ už na startu.“ Strach evidentně nemá.