Shiffrinová se drží v čele, Vlhová ale stahuje náskok. Dubovská na 15. místě

Bývalá slalomová mistryně světa Liensbergerová získala třetí výhru v SP o 16 setin sekundy před Norkou Minou Fürstovou Holtmannovou. Třetí skončila Švýcarka Michelle Gisinová.

"Jsem nadšená, že jsem to znovu dokázala," radovala se Liensbergerová, která v Aare loni slavila první pohárový triumf. "Věděla jsem, že to nebude snadné, ale dala jsem do toho všechno."

Němka Lena Dürrová stejně jako na olympijských hrách v Pekingu neudržela vedení z prvního kola a tentokrát skončila pátá. Vlhová klesla na čtvrté místo z druhé pozice po úvodní jízdě. A ze čtvrtého se o pět míst propadla Shiffrinová, která měla ve druhém kole až čtyřiadvacátý čas.

Dubovská figurovala po prvním kole na 19. místě, po druhém se posunula o čtyři příčky výš. Další Češka Gabriela Capová obsadila 41. místo a do druhé jízdy nepostoupila.

Souboj o celkové prvenství v sezoně mezi Shiffrinovou a Vlhovou vyvrcholí příští týden ve čtyřech závodech ve finále SP na francouzských sjezdovkách v Méribelu a Courchevelu.