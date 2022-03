Kristoffersen králem slalomu, Worleyová má druhý glóbus za „obřák“

Kristoffersen šel do posledního závodu, v němž ještě mělo naději na malý glóbus celkem pět lyžařů, z nejvýhodnější pozice a roli favorita potvrdil. V prvním kole obsadil druhé místo a postavení uhájil. Feller po nevydařené úvodní jízdě ve finále zaútočil z desáté příčky, na zaváhání rivala, které by ho posunulo do čela konečného pořadí, ale čekal marně.

Sedmadvacetiletý Nor ovládl hodnocení slalomu po dvouleté pauze. Předtím trofej získal v letech 2016 a 2020, před dvěma lety navíc vybojoval malý glóbus i za obří slalom.

Druhým vítězstvím v kariéře uzavřel ve Francii Světový pohár McGrath, jenž po prvním kole figuroval na třetím místě. Šanci na kompletní norské stupně vítězů nezavršil v polovině závodu vedoucí Lucas Braathen. Nejbližší Kristoffersenův pronásledovatel v hodnocení slalomu se po zaváhání v 2. kole propadl na 11. místo.

Skvělým výkonem se naopak blýskl Španěl Joaquim Salarich, který se z poslední příčky po prvním kole vyšvihl nejlepším časem ve druhém na konečné páté místo. O místo před ním skončil Bulhar Albert Popov, jenž se díky druhému času ve druhé jízdě posunul z 22. pozice.

Worleyová vládla obřáku

Francouzská lyžařka Tessa Worleyová vyhrála podruhé v kariéře hodnocení obřího slalomu ve Světovém poháru. V dramatickém finále v Méribelu jí nakonec k zisku trofeje stačilo čtvrté místo, Američanka Mikaela Shiffrinová, která po úvodním kole vedla a měla malý křišťálový glóbus na dosah, druhou jízdu pokazila.

Worleyová ve finálovém kole zaútočila z osmého místa a nejrychlejším časem se posunula na čtvrtou pozici. Pokud by ale Shiffrinová uhájila suverénní vedení, Worleyovou by v hodnocení disciplíny přeskočila. Vítězka celkového hodnocení SP ale poslední krok nezvládla, zajela nejhorší čas kola a propadla se na sedmou příčku.

Dvaatřicetiletá Francouzka se dočkala úspěchu po pěti letech. Naposledy se z trofeje či medaile radovala v roce 2017, kdy v obřím slalomu získala titul mistryně světa i křišťálový glóbus. Tentokrát ovládla pořadí disciplíny o 27 bodů před olympijskou vítězkou Sarou Hectorovou. Švédka, která před finálovým závodem hodnocení vedla, pokazila už 1. kolo a nakonec dnes obsadila až 14. místo. Shiffrinová skončila v pořadí obřího slalomu třetí.

Z výhry v posledním závodu sezony se ve Francii radovala po prvním kole druhá Italka Federica Brignoneová. Krajanku Martu Bassinovou porazila o 31 setin, třetí skončila Slovenka Petra Vlhová. Shiffrinová, která v polovině závodu vedla před Brignoneovou o 82 setin, zaostala nakonec za vítězkou v součtu časů o 67 setin.

Finále SP v sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie):

Muži - slalom: 1. Lie McGrath 1:34,52 min. (43,90+50,62), 2. Kristoffersen (oba Nor.) -0,37 (43,74+51,15), 3. Feller (Rak.) -0,77 (44,72+50,57), 4. Popov (Bulh.) -0,93 (45,81+49,64), 5. Salarich (Šp.) -0,97 (46,16+49,33), 6. Haugan (Nor.) -1,01 (44,99+50,54), 7. Sala (It.) -1,08 (44,52+51,08), 8. Winters (USA) -1,12 (45,67+49,97), 9. Schwarz -1,18 (44,82+50,88), 10. Matt (oba Rak.) -1,19 (45,60+50,11).

Konečné pořadí slalomu (po 10 závodech): 1. Kristoffersen 451, 2. Feller 361, 3. McGrath 348, 4. Braathen (Nor.) 347, 5. Strasser (Něm.) 307, 6. Yule (Švýc.) 283.

Konečné pořadí SP (po 37 závodech): 1. Odermatt (Švýc.) 1639, 2. Kilde (Nor.) 1172, 3. Kristoffersen 954, 4. Mayer 880, 5. Kriechmayr (oba Rak.) 840, 6. Feuz (Švýc.) 820.

Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová 2:14,68 (1:07,14+1:07,54), 2. Bassinová (obě It.) -0,31 (1:07,69+1:07,30), 3. Vlhová (SR) -0,37 (1:07,40+1:07,65), 4. Worleyová (Fr.) -0,45 (1:07,92+1:07,21) 5. Mowinckelová (Nor.) -0,61 (1:07,16+1:08,13), 6. Gisinová (Švýc.) -0,63 (1:07,98+1:07,33) 7. Shiffrinová (USA) -0,67 (1:06,32+1:09,03), 8. Gasienicová-Danielová (Pol.) -0,78 (1:07,79+1:07,67), 9. Grenierová (Kan.) -0,88 (1:08,00+1:07,56) a Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,88 (1:07,64+1:07,92).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 9 závodech): 1. Worleyová 567, 2. Hectorová (Švéd.) 540, 3. Shiffrinová 507, 4. Vlhová 491, 5. Bassinová 356, 6. Brignoneová 316.

Konečné pořadí SP (po 37 závodech): 1. Shiffrinová 1493, 2. Vlhová 1309, 3. Brignoneová 1055, 4. Mowinckelová 880, 5. Gisinová 874, 6. Goggiaová (It.) 873, ...19. Ledecká 443, 57. Dubovská (obě ČR) 124.