Komplikace sjezdařů. Počasí znemožnilo závody v Söldenu, na Matterhornu není sníh

Už nyní je jasné, že příští týden nezahájí podle plánu sezonu ani sjezdaři. Úvodní sjezdy na nové trati na Matterhornu, které měly mít start ve švýcarském Zermattu a cíl v italské Cervinii, se kvůli nedostatku sněhu neuskuteční. Zástupci FIS dnes v Söldenu oznámili, že pořadatelé nezvládnou za současných podmínek trať připravit a závody odvolali. Muži měli v Zermattu jet 29. a 30. října, o týden později jsou ve stejném dějišti na programu dva sjezdy žen. O jejich osudu se bude teprve rozhodovat.

V Söldenu nebylo možné připravit bezpečnou sjezdovku. „Je to tak, že dnes nedokážeme včas připravit trať vhodnou na závod. Je to otázka bezpečnosti, jak ze sportovního hlediska, tak i z pohledu práce na trati,“ citovala rakouská agentura APA technického ředitele závodů FIS Markuse Mayra. „Stalo se to nejhorší, čeho jsme se obávali. Déšť, sníh..., sjezdovku nám to rozmáčelo. I pro všechny pracovníky je nebezpečné se na svahu pohybovat,“ dodal.

Do závodu bylo přihlášeno 68 lyžařek. Připravená byla i jediná česká účastnice zahajovacího víkendu Adriana Jelínková, jež čeká na debut v národních barvách po přestupu z nizozemského týmu.

Ženy přišly o zahajovací závod v Söldenu poprvé od roku 2006, muži mají čerstvější zkušenost z let 2017 a 2018. Pro jejich nedělní závod se očekává lepší počasí, ale otázkou je, jak se podaří připravit trať. „Musíme teď počkat a uvidíme, jestli bude možné pozdě odpoledne začít s pracemi,“ řekl ředitel závodů FIS Peter Gerdol. „Vidím to pozitivně, ale bude to oříšek,“ připustil šéf organizátorů Rainer Gstrein.

Lyžařská federace FIS začala hledat za zrušený obří slalom náhradní dějiště a termín. Podle aktuálního kalendáře čeká lyžařky první závod za dva týdny, kdy je v Zermattu na programu sjezd.