První žena sjela Kitzbühel! Vonnová to navíc dokázala v noci, pak žertovala

Lindsey Vonnová si vždy přála sjet sjezdovku v Kitzbühelu, teď se jí to konečně splnilo • Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Je to skoro jako pověst o Karlštejně. I muži obávaná sjezdovka Streif v Kitzbühelu je ženám zapovězená. Tedy až donedávna byla. Jen pár dní před nejslavnějším sjezdem světa toto pravidlo porušila už čtyři roky bývalá lyžařka Lindsey Vonnová. Navíc je úplně prvním člověkem, který ji sjel v noci! „Uklidňovalo mě, že jsem objednaná na výměnu kolene,“ vtipkovala po úspěšném kousku žena, která kariéru ukončila právě kvůli velkým potížím po zraněních.

I mnozí muži mají hrůzu v očích, když jdou na start nejslavnějšího a zároveň nejobávanějšího sjezdu světa. Jedině Hahnenkamm, přesněji sjezdovka Streif, má tuto pověst a moc. Zároveň je to pro všechny ohromná výzva. Tu chtěla během své kariéry pokořit i nejúspěšnější sjezdařka minulého desetiletí Lindsey Vonnová.

S radostí tak přijala výzvu, která se jí naskytla. Vonnová je historicky nejúspěšnější sjezdařkou a donedávna byla i jedinou, která byla blízko překonání absolutního rekordu v počtu výher ve Světovém poháru. Těch do svého odchodu „do důchodu“ vybojovala 82.

Jejím snem také bylo zazávodit si s chlapy na Streifu, ale nikdy jí to nebylo umožněno, pravidla striktně povolují na startu jen muže. Teď ale přišla nabídka od jednoho z jejích sponzorů stát se vůbec prvním člověkem, který si tento sjezd vyzkouší za tmy. Tuto zkušenost pak popsala jako „víc než splněný sen“ a také ji zařadila hned za zisk olympijského zlata ve sjezdu ve Vancouveru 2010.

„Streif je nejtěžší sjezdovka na světě a pokud ji dokážete zdolat až dolů, jste opravdový sjezdař,“ pravila nyní osmatřicetiletá Vonnová.

Aby tuto náročnou výzvu zvládla, musela pět týdnů trénovat. Na lyžích, podle příspěvků na sociálních sítích, stále často jezdí, ale přeci jen takto prudký svah vyžaduje speciální trénink, a to nejen na sjezdovce. Jde totiž i o mimořádně fyzicky náročnou věc. Obzvlášť pokud máte takové problémy s koleny, kvůli kterým musela v roce 2019 ukončit kariéru.

Vonnová pak žertovala, že ji před tímto kouskem uklidnila myšlenka, že je objednaná na výměnu kolene. Ovšem na samotném startu, který byl i v jejím případě stejný jako u mužů, jí moc do smíchu nebylo.

„Měla jsem trochu obavy, protože když není denní světlo, je samozřejmě větší riziko pádu. Ale musím říct, že sjezdovku skvěle nasvítili,“ pochválila organizátory. A také přidala své pocity ve startovní bráně: „Největší výzvou bylo odrazit se ze startovní brány. To samo o sobě byl obrovský úspěch. Protože když se podíváte ve tmě z brány dolů a nevidíte Mousefalle, je to jako kdybyste skočili z okraje světa. Je to děsivé.“

I přesto ale chtěla tento sjezd, na který samozřejmě trénovala i po nocích, zvládnout. A to nejen pro dobrý pocit. „Dělala jsem to pro svou mámu,“ připomněla matku Lindu, která po těžké nemoci zemřela loni v srpnu.

„Máma mě vždycky učila věřit sama v sebe. Věděla jsem, že na to mám sílu, protože na mě stále dohlíží. Hodně jsem na ni myslela, když jsem pracovala na tomto projektu. Vždycky mi věřila víc, než jsem si věřila sama. Kdykoliv jsem jí řekla, že dělám něco šíleného, ani se nebála. Vždycky říkala: Víš, co děláš, a já stojím za tebou.“

Přímo u trati v Kitzbühelu pak byl její otec Alan, který ji také během celé přípravy podporoval.