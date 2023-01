Lyžování ONLINE: první slalom ve Špindlu, přiblíží se Shiffrinová rekordu?

Shiffrinová před 12 lety ve Špindlerově Mlýně debutovala mezi elitou, a pokud by se jí podařilo oba slalomy vyhrát, dotáhla by se s 86 triumfy na nejúspěšnějšího lyžaře historie SP Ingemara Stenmarka ze Švédska. Také by za určitých okolností mohla předčasně slavit sedmé prvenství v hodnocení slalomu: aktuálně vede o 135 bodů před Švýcarkou Wendy Holdenerovou a o 145 bodů před Slovenkou Petrou Vlhovou, takže by teoreticky mohla před posledními dvěma závody SP v sezoně získat nedostižný náskok.

Když se slalom jel v roce 2019 ve Špindlerově Mlýně naposledy, vyhrála ho Shiffrinová právě před Holdenerovou a Vlhovou, kterou by mělo na místě podporovat množství slovenských fanoušků. Pozornost domácích příznivců bude upřena na českou jedničku Martinu Dubovskou.

Závod odstartuje v 9:30, druhé kolo začne o tři hodiny později.