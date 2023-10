Zabystřan jde do rychlosti, přestoupil k Ledecké: Je čas pushnout super-G

„Času je málo a trénink jsme směřovali k super-G. Chceme do toho dát všechno a zkusit zabodovat. Pak musí jít ostatní disciplíny stranou,“ říká Zabystřan. „Teď je čas pushnout tu jednu disciplínu a když se bude dařit, můžeme se pak zase trochu rozmáchnout. Kombinace v programu letos není, tak i kvůli tomu…“

Zabystřan je považován za velký lyžařský talent, který ale dosud omezovaly tréninkové podmínky. I proto závodil v točivých i rychlostních disciplínách a podle tradičního českého receptu na úspěch zářil v alpské kombinaci. V roce 2021 v ní byl na MS v Cortině d´Ampezzo devátý. Teď ale hodně mění.

Zabystřan před sezonou změnil značku svých lyží, od rakouské továrny Atomic přešel ke Kästle, kterou sunou nahoru investice českého podnikatele a lyžařského srdcaře Tomáše Němce. Vývoj nových lyží má na starosti slavný vývojář Rainer Nachbaur. V minulé sezoně ke značce přestoupila Ledecká, a i když kvůli zranění celou sezonu nezávodila, možnosti lyží dokázala Slovinka Ilka Štuhecová svými čtyřmi výsledky na stupních vítězů.

„Ester Ledecká byla top světový sportovec, takže i u Atomicu měla nejlepší podmínky. Honza byl ale u Atomicu nějaký dvacátý, třicátý jejich jezdec. V podstatě musel vzít, co mu dali. Že by si mohl říct lyže, které mu vyhovují, to tam moc nefungovalo,“ vysvětluje Jan Fiedler, reprezentační šéftrenér a nově i sportovní ředitel alpského úseku. „U Kästle otestuje lyže, dá jim nějaký feedback a oni mu do dvou týdnů vyrobí lyže na jeho přání. To je neskutečný rozdíl. Tím, že je majitel Tomáš Němec Čech, má Honza servis, jako by byl top deset lyžař na světě.“

Zabystřan díky podpoře firmy mohl vyrazit na letní soustředění do Chile, které je při pokračujícím úbytku sněhu na alpských ledovcích pro špičkové závodníky před sezonou klíčové. Naposledy se na jižní polokouli dostal před třemi lety a pak vystřihl svou zatím nejlepší sezonu, na MS v Cortině tehdy kromě alpské kombinace ukázal, co dovede, i dvacátým místem v super-G.

„Letos trénink tam hodně pomohl. S Ester to bylo lyžařsky i po stránce tréninku super,“ pochvaluje si Zabystřan. „Lyže jsou rychlé. Trénovali jsme tam s rakouským B týmem a bylo to dost rychlé. Takže se do sezony docela těším, snad to bude fajn. Je mi pětadvacet, už by to chtělo bodovat. Snad se to povede.“

Plán Zabystřanovy sezony se bude řídit programem rychlostních víkendů Světového poháru. Hned na úvod si druhý listopadový víkend vychutná závod na italsko-švýcarských hranicích z Zermattu do Cervinie a pak se vydá do Beaver Creek.

„Do Zermattu se dost těším. Pak hned poletíme na závody do USA, tam doufám, že to bude taky fajn,“ usmívá se Zabystřan.