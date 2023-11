Bookmaker Tipsportu: V silách Ledecké je TOP 10, nejvíc se sází na...

Marco Odermatt a Mikaela Shiffrinová. Nejvýraznější kandidáti na velké křišťálové glóby v rámci nové sezony Světového poháru v alpském lyžování. V konkurenci elitních závodnic by ráda obstála i česká hvězda Ester Ledecká. Jak se jí bude na svazích dařit? „TOP 10 je určitě v jejích silách,“ říká Petr Žežulka, jeden z bookmakerů Tipsportu. V rozhovoru se vyjádřil i ke kurzovým sázkám. Co všechno se vypisuje u lyžařského svěťáku, kteří jezdci se u tipérů těší velké oblibě a jak moc bookmakerovi komplikuje práci občas záludné počasí?

Žhavým favoritem nové sezony Světového poháru je Švýcar Marco Odermatt. Proč zrovna on? Podle kurzů to vypadá, že nebude mít konkurenci.

„Odermatt je nejlepší v obřím slalomu. Hodně se zlepšil i v rychlostních disciplínách. Zejména v super-G, které minulou sezonu vyhrál.“

U žen se největší důvěře bookmakerů Tipsportu těší americká superstar Mikaela Shiffrinová. Kdo by pětinásobnou královnu celkového pořadí SP mohl ohrozit? Je to vůbec možné?

„Pozici Mikaely asi nikdo neohrozí. To by se mohlo stát jedině v případě jejího zranění. Pak by zřejmě o vítězství bojovala Lara Gutová-Behramiová a Federica Brignoneová. Petra Vlhová avizovala, že celkový triumf není jejím letošním cílem a nebude startovat ve všech rychlostních závodech, tak jako v roce 2021, kdy zvítězila.“

Jak reálné je, že v této sezoně někdo příjemně šokuje? Je na obzoru nějaký nový talent?

„U mužů žádné větší překvapení neočekávám. Mezi ženami by mohla začít významně bodovat devatenáctiletá chorvatská slalomářka Zrinka Ljutičová a možná také Švédka Hanna Aronssonová Elfmanová.“

Jaké šance se na svazích dávají české hvězdě Ester Ledecké? Zaútočí v celkovém pořadí SP v alpském lyžování na TOP 10? Která disciplína jí bude nejvíce sedět?

„Do této sezony vstoupí Ester konečně zdravá a TOP 10 je určitě v jejích silách. Už v roce 2020 skončila celkově desátá ve Světovém poháru. Nejsilnější je samozřejmě ve sjezdu a i super-G jí může vyhovovat, když nebude postaveno točivě.“

Ester Ledecká poslední sezonu kvůli zranění klíční kosti prakticky celou vynechala. Může ji to nějak poznamenat? Myslíte si, že z tohoto důvodu nepůjde - minimálně v několika prvních závodech - na úplnou hranu?

„Když Ester Ledecká nastoupí od začátku, myslím si, že si svým zdravím bude jistá. Závody pojede naplno, možná to ani jinak neumí.“

Jaké typy kurzových příležitostí plánují bookmakeři Tipsportu vypisovat během sezony SP v alpském lyžování? Na co všechno si tipéři můžou během jednotlivých závodů vsadit? Jde to i live?

„V nabídce budou sázky na vítězství, umístění do daného pořadí v závodech, dále sázky s možností, že konkrétní závodník nevyhraje nebo se neumístí. Vypsané budou i sázky na to, kdo se lépe umístí v závodě (dvojice a trojice). Nebude chybět ani vítězný náskok. Podobná nabídka bude také na 1. kola závodů. Komplet nabídka se poté objeví v live sázkách.“

Jaké typy sázek na alpské lyžování mezi sázkaři nejvíce frčí? Zkuste sestavit sázkařskou „hitparádu“ z jednotlivých disciplín.

„Nejvíce tipéři sází na duely závodníků, kdy odhadují, kdo se umístí lépe. Oblíbené jsou také sázky na umístění hlavních favoritů v závodu.“

Na jaké lyžaře a lyžařky se nejvíce sází? Je znát, když je na startu Ester Ledecká?

„Jak jsem zmínil, na favority závodů. Takže vždy Shiffrinová, v točivých disciplínách Petra Vlhová a v rychlostních Sofia Goggiaová a Corinne Suterová. O jakýkoliv závod Ester Ledecké je u sázkařů vyšší zájem. Na počtu tiketů se to pokaždé projeví. Mezi muži to jsou ve slalomu Henrik Kristoffersen, v obřím slalomu a super-G Marco Odermatt a nakonec ve sjezdu Aleksander Aamodt Kilde."

Máte vysledované, že některá střediska favoritům dlouhodobě svědčí méně než jiná? Jsou v programu SP „záludnější“ tratě, na kterých dochází k více překvapením?

„Obecně nezáleží úplně na dané trati. Více závod ovlivní spíše to, jak a kdo trať postavil, případně povětrnostní podmínky.“

Hodně zákeřné občas bývá pro jezdce, organizátory závodů a fanoušky právě počasí. Jaké s ním mají zkušenosti bookmakeři při vypisování kurzů? Je náročné reagovat na předpověď, turbulentní klimatické podmínky nebo stav dráhy?

„U klasických sázek to zase tak velký vliv nemá. V live je to ovšem něco jiného. Hlavně u slalomu. Když je teplejší počasí, trať se rychle „zničí“ a závodníci s vyšším startovním číslem nemají šanci na dobré umístění v 1. kole. Ve 2. kole to zase může někoho katapultovat hodně vysoko, jelikož se startuje v opačném pořadí a poslední jedou ti nejlepší z prvního kola. U rychlostních disciplín se může trať během závodu také zrychlit. Při startu svítí sluníčko, trať je měkčí, během závodu se zatáhne, teplota klesne a může se zrychlit. Pak třeba překvapí i někdo s vyšším startovním číslem.“

Připravila si Mezinárodní lyžařská federace pro tuto sezonu SP nějaké zásadní změny? V pravidlech, bezpečnosti, tratích...

„Největší změnou je zákaz používání vosků s fluorem. Na ten doplatila hned v prvním závodě v Soldenu Ragnhild Mowinckelová. Byla diskvalifikována.“

Co trendy ve výbavě lyžařů? Je nebo se plánuje v tomto ohledu něco nového, co posune rychlost závodníků na svazích na další úroveň? Už teď to bývá docela fičák.

„Samozřejmě, že se vše neustále zlepšuje, jde dopředu. Ale co přesně to bude? To se dozvíme až během sezony. Týmy dopředu nic zásadního nezveřejňují.“

Prožívají bookmakeři při sledování přímých přenosů stejné napětí jako sázkaři? Zafandíte si také?

„Každý závod je soubojem bookmakera a sázejících. Závod bedlivě sleduje a prožívá i bookmaker. Až na výjimky, kdy jde o medaile českých a slovenských závodníků, fandíme tak, abychom si mohli říct, že naše kurzy byly správně nastaveny.“