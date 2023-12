Shiffrinová vyhrála sjezd, pak zírala jako Ledecká. Češka ve třetí desítce

Další závod a další zkušenost. Ester Ledecká zatím ve Svatém Mořici jezdí s odstupem za nejlepšími. V sobotním sjezdu 22. příčkou o místo vylepšila své dosavadní maximum ve Světovém poháru na sjezdovce Corviglia.

„Myslím si, že to byla zatím nejlepší jízda, kterou jsem předvedla, aspoň časově, co se týče sjezdu. Oproti tréninku jsem se zlepšila, mám radost, i jsem si opravila některé chyby,“ pochvalovala si Ledecká. „Hlavně jsem vděčná za každou jízdu, kterou tady jedu. Byla to hodně dlouhá doba bez takhle brutálních sjezdů. Je důležité, abych se do toho jízdu po jízdě zpátky dostávala. Myslím, že jsme na dobré cestě.“

Tentokrát se nemusela trápit ve špatné viditelnosti jako v pátečním super-G, ve Svatém Mořici vládla slunečná zimní pohoda. Ledecká bojovala s terénními nerovnostmi a občas musela přibrzdit, aby se udržela ve správné linii.

„Ztráta 1,53 není vůbec špatná. Je to dobrý základ pro letošní sezonu, sezona je opravdu dlouhá. Věřím v to, že její sebevědomí poroste a výsledky budou čím dál tím lepší,“ uvedla Klára Křížová, expertka České televize.

Ledecká závodí ve Svatém Mořici na lyžích poprvé po téměř dvouleté pauze. Kvůli dvěma operacím klíční kosti přišla o celou minulou lyžařskou sezonu. V pátečním super-G skončila třiadvacátá a po dlouhé pauze obrušuje své dovednosti.

„Mám teď touhle dobou o osm bodů víc ve svěťáku, než jsem měla minulý rok. Beru to pozitivně a jdeme dál,“ usmívá se Ledecká.

„Ester potřebuje pevný stavební základ na začátku sezony, aby na tom mohla stavět. První dva závody se jí povedly,“ hodnotila Křížová. „Pro Ester bude důležité chytit cit s rychlostí, aby věděla, jak oblouky začít. Je velmi zkušená závodnice, věřím, že jí to nebude trvat dlouho. Věřím, že závod od závodu bude rychlejší a bude se vracet na pozice, na které jsme od ní zvyklí.“

Závod vyhrála fenomenální Američanka Mikaela Shiffrinová, která předvedla téměř dokonalou jízdu a těsně za sebou nechala italské favoritky. Federiku Brignoneovou porazila o 17 setin a Sofii Goggiaovou o 15 setin. Když Goggiaová dojela do cíle, Shiffrinová ve svých zrcadlovkách udiveně zírala, podobně jako kdysi Ledecká po dojezdu zlatého Super-G na olympiádě v Pchjongčchangu. Prohra v pátečním super-G suverénní Goggiaové byla překvapením.

„Moje jízda bohužel nebyla tak čistá, jak bych chtěla. Nejela jsem úplně nejlepší lajnu, nebyl to tak nejlepší závod jako včerejší super-G,“ hodnotila Goggiaová pro Eurosport.

Shiffrinová vyhrála sjezd Světového poháru počtvrté v kariéře a upevnila si vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Svou celkovou bilanci posunula na 91 vítězství ve Světovém poháru a je tak na cestě ještě do konce sezony se dostat ke stovce.

„Pro mě je každý sjezd velkou výzvou a snažím se, abych byla úspěšná. V rychlých pasážích je důležité akcelerovat z každé zatáčky a nechat lyže jet. Myslím, že jsem dlouhé zatáčky dokázala zajet tak dobře, že jsem udržela rychlost,“ hodnotila Shiffrinová pro Eurosport.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - sjezd: 1. Shiffrinová (USA) 1:28,84, 2. Goggiaová -0,15, 3. Brignoneová (obě It.) -0,17, 4. Hütterová -0,28, 5. Puchnerová (obě Rak.) -0,39, 6. Aicherová (Něm.) -0,43, ...22. Ledecká (ČR) -1,53.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 620, 2. Brignoneová 425, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 405, 4. Vlhová (SR) 391, 5. Hectorová (Švéd.) 296, 6. Goggiaová 286, ...41. Dubovská 38, 69. Ledecká 17, 89. Jelínková (všechny ČR) 2.