Šílený Nor chyboval, pak roztřískal hůlku o plot! Dubovská těsně za TOP 10

Odermatt získal velký globus pro šampiona Světového poháru už před třemi týdny, když zbývalo do konce sezony deset závodů. V obřím slalomu byl celou zimu bezchybný. Jeho série vítězství v disciplíně trvala dvanáct závodů a začala víc než před rokem. V Saalbachu ale ve vrchní části trati druhého kola špatně přenesl váhu na lyži a vyjel z trati. Závod tak vyhrál jeho švýcarský týmový kolega Loic Meillard, který tak navázal na nedávné slalomové vítězství v Aspenu.

Pozdvižení způsobil Alexander Steen Olsen. Po prvním kole byl třetí s nadějí na útok na vyšší umístění. Druhé kolo se mu ale nepovedlo a po řadě chyb se sesunul až na deváté místo. Norský vítěz únorového slalomu v Palisades Tahoe krach svých šancí nenesl zrovna dobře. Kamery Eurosportu ho zachytily v zázemí, jak ve vzteku třískal hůlkou do plotu tak dlouho, až ji zlomil a zlostně odhodil.

„Sotva jsem ho viděl, ale snažím se mu dopřát klid a odstup. Je to na nic. On i my víme, v jak dobré formě je. Je to nepříjemné,“ řekl další norský závodník Timon Haugan pro televizi NRK.

Zatím není jisté, jestli pro Steena Olsena bude jeho výlev mít nějaké následky.

„Pravidla existují. Když tohle uděláte v televizi, měla by z toho být pokuta. Ale uvidíme, jestli ji dostane, protože v tu chvíli nebyl v cílovém prostoru. Tam už by neměl být filmován,“ uvedla ve studiu NRK norská lyžařka Maria Tvibergová.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Saalbachu:

Muži - obří slalom: 1. Meillard (Švýc.) 2:36,27 (1:17.89+1:18,38), 2. Verdú (And.) -0,71 (1:19,21+1:17,77), 3. Tumler (Švýc.) -0,79 (1:19,68+1:17,38), 4. Brennsteiner (Rak.) -1,20 (1:19,99+1:17,48), 5. Kristoffersen -1,28 (1:19,73+1:17,82), 6. Haugan (oba Nor.) -1,31 (1:20,79+1:16,79) a Caviezel (Švýc.) -1,31 (1:19,66+1:17,92).

Konečné pořadí obřího slalomu: 1. Odermatt 900 (Švýc.), 2. Meillard 468, 3. Zubčič (Chorv.) 402, 4. Kristoffersen 395, 5. Kranjec (Slovin.) 347, 6. Steen Olsen (Nor.) 326.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 36 závodů): 1. Odermatt 1902, 2. Meillard 943, 3. Feller (Rak.) 872, 3. 843, 4. Kristoffersen 718, 5. Sarrazin (Fr.) 684, 6. Kriechmayr (Rak.) 667, ...123. Zabystřan (ČR) 11.

Dubovská na závěr sezony zajela nejlépe

Martina Dubovská skončila ve finále Světového poháru jedenáctá ve slalomu a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. V Saalbachu vyhrála již jistá vítězka malého glóbu Američanka Mikaela Shiffrinová, která si při posledním startu v tomto ročníku připsala 97. vítězství v seriálu a znovu vylepšila svou rekordní bilanci.

Dubovská byla po prvním kole na 20. místě, ale ve druhém i přes zaváhání v horní části trati zajela druhý nejrychlejší čas a polepšila si o devět příček. Deváté umístění v elitní desítce jí uniklo o pět setin. V této sezoně byla dosud nejlépe čtrnáctá.

Shiffrinová ztrácela po prvním kole z druhého místa 11 setin na průběžně vedoucí Annu Swennovou Larssonovou. Švédka ale ve druhé jízdě chybovala a skončila třetí. Druhé místo obsadila Norka Mina Fürstová Holtmannová, jež za americkou favoritkou zaostala o více než půl sekundy.

Shiffrinová si připsala sedmé vítězství ve slalomu v sezoně, což se jí dosud povedlo pouze dvakrát. Celkový počet prvenství ve své nejoblíbenější disciplíně, v níž má kromě osmi malých glóbů na kontě i olympijské zlato či čtyři tituly mistryně světa, zaokrouhlila na 60.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Saalbachu:

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:53,22 (53,21+1:00,01), 2. Holtmannová (Nor.) -0,54 (54,97+58,79), 3. Swennová Larssonová (Švéd.) -0,63 (53,10+1:00,75), 4. Dvorniková (Slovin.) -0,67 (56,08+57,81), 5. Huberová -0,79 (55,04+58,97), 6. Liensbergerová (obě Rak.) -0,93 (54,38+59,77), ...11. Dubovská (ČR) -1,34 (56,06+58,50).

Konečné pořadí slalomu (po 11 závodech): 1. Shiffrinová 830, 2. Dürrová (Něm.) 508, 3. Vlhová (SR) 505, 4. Gisinová (Švýc.) 418, 5. Swennová Larssonová 395, 6. Hectorová (Švéd.) 339, ...21. Dubovská 113.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 39 závodů): 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1654, 2. Shiffrinová 1409, 3. Brignoneová (It.) 1372, 4. Hectorová 900, 5. Vlhová 802, 6. Goggiaová (It.) 792, ...34. Ledecká (ČR) 250, 57. Dubovská 113, 115. Jelínková (ČR) 9.