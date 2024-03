Ledecká: Vynechat prkno? To radši bez glóbu. Bank chce, aby přibrala

Je to tak trochu vzpomínka na budoucnost. Sněhová obojživelnice Ester Ledecká se téměř na dvě sezony vytratila z lyžařské špičky. Rok ztratila kvůli zranění klíční kosti, končící zimu jí řádně ztížila dlouhodobá nemoc. Při finálovém víkendu Světového poháru v Saalbachu Hinterglemmu však bylo její jméno zpátky ve světle pozornosti. Páteční vítězství v super-G připomnělo její lyžařské možnosti. Jak se ale ukázalo během unikátního trojrozhovoru s jejími kouči Tomášem Bankem a Justinem Reiterem, Ledecké stále nestačí zářit jen v jednom sportu. Pro blízkou budoucnost plánuje výlet do světa obřího slalomu, který by jí mohl otevřít dveře do fantastické sféry boje o velký lyžařský globus. „Ale kdyby tam nebyl ani jeden závod ve snowboardu, tak bych si ten globus asi nechala utéct,“ říká Ledecká.