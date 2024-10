Příběhy Ledecké ze soustředění: výhrůžka volnem. Dá se opít vodou?

Je to už tradiční dotaz a pomalu se z toho stává klišé. Zmínka o tom, zda se Ester Ledecká konečně hodlá na 100 procent věnovat jen lyžím, zazněla i tentokrát při krátkém mezipřistání nejlepší české alpské snowboardistky a lyžařky v Praze. Na pětitýdenním soustředění v Chile se sice věnovala převážně lyžím, ale sezonu zahájí na konci listopadu v Číně při závodech ve snowboardu.

Minulou sezonu, která byla návratová po vleklém zranění, ovlivnila navíc i nemoc, a tak asi málokoho překvapí, že STR po jejím skončení ani chvíli neotálela.

„Hned jsme vyrazili na snowboard. Toho času není moc a mě to holt baví,“ pokrčila Ledecká rameny při své tiskové konferenci. Poté následovalo testování lyží, které s krátkými pauzami trvalo až do června. „A pak to vystřídala voda,“ dodala notorická sportovkyně.

Válení na lehátku u moře či bazénu a drink s deštníčkem v ruce ale nečekejte. Tento druh relaxu Ledecká neumí. Místo toho měla s sebou svého fyzioterapeuta Ladislava Poláška, s kterým pracovala na fyzické kondici. Právě fyzioterapeut je ten, se kterým kvůli dřívějším zdravotním potížím tráví STR spoustu času. A on je tím, kdo hlásí trenérům lyží a snowboardu, kteří, jak s oblibou sama říká, ji mají ve střídavé péči, jak na tom zrovna je.

I když na kempu v Chile už prý po pěti týdnech byla verbální komunikace trochu horší. „Připadalo mi, že na začátku jsme s týmem komunikovali normálně a ke konci už to byly krátké věty, s fyzioterapeutem jsme komunikovali očima,“ omlouvala svou lehčí mentální vyčerpanost.

Co se týče fyzických sil, ty jsou u ní, zdá se, nevyčerpatelné a právě fyzioterapeut a trenéři ji musí krotit. Od ní totiž větu: „Já už nemůžu“, neuslyší. „Rozhodně ne nahlas,“ potvrdila Ledecká.

„Ale Justin (Reiter, snowboardový trenér) je tvrdohlavý. Když nedodržím poslední jízdu a chci jet ještě další, vyhrožuje, že budou tři dny volna (směje se). Nebo už začne sundávat branky. Já prosím servismana nahoře, aby mi dal vysílačku, abych se zeptala ještě na další jízdu, a než vysílačku vyndá, Justin už demonstrativně vytahuje brány, že už se nepojede. Takovéhle věci probíhají dennodenně, ale ve finále jsem ráda, že kluci dohlíží na to, jak se cítím,“ zmínila trojnásobná olympijská vítězka.

Nikdy opilá alkoholem nebyla

Další věčnou otázkou v případě Ledecké je i to, zda nezačne víc jezdit obří slalom, pro který, jak tvrdí jeden z jejích lyžařských trenérů Tomáš Bank, má nejlepší předpoklady. A potvrzuje to i jedna z historek z Chile.

„Tam jsme trénovali samozřejmě i obřák, a měla jsem to štěstí, že jsme měli tréninky i s francouzskou mužskou reprezentací. Takže jsem se učila od Favrota a Sarrazina… To bylo úžasné. Pak jsme jezdili obřák i s rakouskýma klukama a dalšíma z Evropy. Bylo to hrozně zajímavé a přišlo mi, že jezdím docela dobře. Že to v porovnání s nimi není tak špatný. I oni to říkali, což bylo o to lepší, že jsem si to nemyslela jenom já,“ culila se česká lyžařka.

Odpovědí na dotaz jak si stojí ve Světovém poháru v závodech v obřím slalomu, své mužské kolegy trochu dostala: „No ne, já vůbec v obřáku nezávodím.“ Ráda by to však napravila.

Když pořádala tiskovou konferenci před rokem, zkomplikovala trochu Ledecké plány ranní dopingová kontrola. Při této vzpomínce vytasila ze svého zásobníku i další humornou příhodu týkající se nedílné součásti života profesionálních sportovců. Stalo se to prý po její první výhře na MS ve snowboardu v Lachtalu v roce 2015.

„Po výhře jsem věděla, že mám spoustu povinností, regeneraci a podobně. A taky se vám vždycky nechce čůrat. Abych to urychlila, vypila jsme asi čtyři litry vody na ex. Vyčůrala jsem se v pohodě, ale pak jsem se začala strašně motat. Pak jsem se dozvěděla, že se takhle můžete v klidu opít, taková otrava vodou. Prý je to stejné, jako kdybyste se otrávili alkoholem. Já to teda nemůžu srovnávat, protože jsem nikdy nebyla opilá alkoholem. Zkrátka dopadlo to tak, že jsem se ani nemohla vyjet na rotopedu, protože jsem na něj nemohla vylézt,“ vzpomínala STR.

Po několika letech se prý od strýce, který ve Vancouveru pracoval v léčebně, dozvěděla, že tam mají speciální oddělení určené pro lidi, kteří se „opíjí“ vodou.