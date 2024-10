Ledecká obsáhle před novou sezonou: FIS mi nevyjde vstříc ani o milimetr

Před dvěma lety ji zbrzdila klíční kost, před rokem přechozený zápal plic. I tak Ester Ledecká v závěru sezony dokázala vyhrát super-G na lyžích a na snowboardu ovládla všechny závody, do kterých nastoupila. Prostě zázračná STR. „Chci to kombinovat i dál,“ potvrzuje v rozhovoru pro Sport Magazín, v němž se vrací také ke zlatu na hokejovém šampionátu a popisuje, proč zastupuje sebe samu.

Nečekejte od ní, že by ji skolila kdejaká rýmička. To není její styl. „Dokud dolezu na start, tak závodím,“ reaguje 29letá trojnásobná olympijská vítězka, jejíž značka STR se stala globálním pojmem.

Nemá moc možností, jak se kurýrovat, protože ve většině léků jsou zakázané látky. Pomáhá jí mimořádně silná vůle. O jejích schopnostech svědčí i to, že se v minulé sezoně dokázala čtyřikrát prodrat na lyžích do elitní desítky, přitom byla fit jenom ze šedesáti procent. „Musím živit tým a plnit povinnosti vyplývající z některých smluv,“ vysvětluje unikátní obojživelnice, která opět bude jezdit na lyžích Kästle. Ty vrátil do elitního seriálu český podnikatel Tomáš Němec.

Na nejbližší měsíce je mimořádně natěšená. I proto, že by ráda stihla světové šampionáty v obou disciplínách. Rozhovor v náročné fázi podzimní přípravy probíhal z časových důvodů tradičně po mailu. Právě STR bude z českého pohledu hlavním tahákem nadcházející sezony. Mezi muži to bude hvězdný navrátilec Marcel Hirscher. Také na něj se Ledecká těší.

Vždycky říkáte, že přes léto máte závodní absťák. Jak se projevoval tentokrát?

„Vybíjela jsem si svoji soutěživost na tom, kdo byl nejblíž. Ať už věděl, že je ve hře, nebo ne.“

Stále platí, že závodíte i na semaforech a vždycky zvítězíte?

„Jasně. Jednou závodník, vždycky závodník! (smích) Mám hodně rychlý a silný auta a výhodu, že můj soupeř na křižovatce netuší, že já nečekám na zelenou, ale jsem připravená na startovním roštu F1, v monopostu vedle Charlese Leclerca, na to, až zhasnou všechna červená světla a já vyrazím na trať.“

Letní záběry na Instagramu naznačily, že jste se opět výrazně zlepšila ve windsurfingu. Takže na olympiádě v Los Angeles za čtyři roky nebudete chybět?

„Nevěřte Instagramu. Ale je fakt, že by bylo zvláštní, kdybych se po tolika letech strávených na vodě zhoršovala. Na olympiádě bohužel zatím není windsurfing, ale kitesurfing a foilsurfing, který jsem sice taky zkoušela, ale nebavil mě. Asi proto, že se jezdí v malým větru a kontakt s mořem je spíš legrační.“

Co vás nejvíc zaujalo na poslední olympiádě ve francouzské metropoli?

„Kulisy Paříže kolem všech sportovních areálů.“

Byla jste se podívat v Paříži osobně?

„Ano, několikrát. Ale ne na olympiádě.“

Co jste říkala na další super výkony plavkyně Katie Ledecké, vaší americké jmenovkyně? Gratulovala jste jí?

„Čekala jsem, že bude lámat rekordy. A ano, vysekla jsem jí poklonu. Je to neskutečná bomba. Ona je ryba.“

Už jste se vůbec s Katie setkaly? Plánujete to?

„Plánujeme, ale míjíme se zatím v čase i prostoru.“

Když se bavíme o olympiádě, už podvědomě myslíte na zimní Hry v Cortině, které se uskuteční za rok v únoru?

„Ne. To je strašně daleko.“

Jak jste si užila květnový šampionát v hokeji, který se konal v pražské O2 areně?

„No senzačně. Bohužel jsem stihla zajít jen na pár zápasů, protože se do Prahy moc nedostanu, ale koukala jsem samozřejmě v televizi na všechna utkání.“

Předčilo něco setkání s Jaromírem Jágrem a společné video na Instagramu, které sbíralo tisíce lajků?