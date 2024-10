Hirscher potvrdil start i zlý rozchod: z Nora je Brazilec. Návrat Vonnové?

Dlouho očekávaný comeback lyžaře Marcela Hirschera se protáhl až do pátečního odpoledne, legendární borec ale nakonec potvrdil, že v neděli bude na startu obřího slalomu Světového poháru v Söldenu. Atraktivní je i návrat Lucase Pinheira Braathena. Rok poté, co se ve zlém rozešel s norským týmem, se vrací reprezentovat Brazílii. A nástup z důchodu zvažuje i legendární Američanka Lindsey Vonnová.

Marcel Hirscher přichází znovu bavit na svých létajících lyžích ve zjevné snaze podpořit svou lyžařskou značku Van Deer, to ale nic neubírá sportovní atraktivitě jeho comebacku.

„Jsem si jistý, že když se vrací, tak ví, že je na dobré úrovni,“ řekl o něm během semináře Forum Nordicum obchodní ředitel švýcarského svazu Diego Züger. „Nevrací se, aby jezdil kolem padesátého místa. Vrací se a ví, že bude konkurenceschopný. Co to bude znamenat ve výsledkové listině, na to si musíme počkat.“

Osminásobný celkový vítěz Světového poháru nechtěl zabírat místo mladým Rakušanům, a tak bude po pětileté pauze závodit za Nizozemsko, zemi své matky Sylvie. Lucas Braathen se vrací po roce a i on si vybral zemi své maminky. Bude závodit za Brazílii, nafotil už spoustu rozpustilých fotek s karnevalovými boa v zelené a žluté. Začal taky používat své prostřední jméno Pinheiro (portugalsky borovice), kterým nazval i svůj soukromý tým.

„Připadá mi krásné být vyděděnec,“ líčil Braathen. „Skutečnost, že přináším brazilskou vlajku na závody Světového poháru v lyžování, tedy do sportu, ve kterém tato úžasná země dosud neměla zastoupení, mi připadá jako skutečná reprezentace mého poslání vytvářet rozdíly.“

Těží z divoké karty

Dvě velká jména nedávné minulosti budou mít ale během zimy rozdílné podmínky. Hirscher těží z divoké karty od mezinárodní federace FIS. Ta před sezonou povolila návrat šampionům se zlatem z OH, MS, čí křišťálovým globem, kteří minimálně dva roky nezávodili, comeback se startovním číslem těsně za první třicítkou. Hirscher se tak, na rozdíl od Braathena, nemusí probíjet ze zadních pozic startovní listiny.

„Letos byla jen jedna žádost, od Marcela. Z tohoto pravidla tedy teď těží jen on, není to tak, že by to bylo deset, dvacet lidí,“ hodnotí Züger. „Z komerčního hlediska je to super. Ale pak je druhý pohled, sportovců. Je jasné, že když má někdo výjimku, tak to vyvolá debaty. Bylo kolem toho hodně spekulací, ale nakonec si myslím, že to lidi akceptovali.“

Je možné, že se o comeback pokusí i Lindsey Vonnová , která má od jara v pravé noze umělé koleno. V posledních týdnech vzbudily pozornost její příspěvky na Instagramu, z nichž bylo zjevné, že znovu trénuje. Vonnová navíc sdělila, že je připravená na novou kapitolu. Spekuluje se, že první zkouškou by mohla být role předjezdkyně při prosincovém sjezdu v Beaver Creek.

„Četl jsem to v médiích. Překvapilo mě to,“ reagoval Züger. „Byla zraněná, ke konci dost bojovala, taky je trochu starší než zmínění pánové. Ale pokud to tak bude, bude to další skvělý příběh, který bude poutat pozornost médií a fanoušků. Uvidíme.“