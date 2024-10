Český lyžař u Němců jako poslední krok k elitě? Poprvé budu mít zázemí, říká

Alpský lyžař Jan Zabystřan se před nadcházející sezonou spojil s německým týmem, jehož podporu bude využívat i během závodů Světového poháru. „Poprvé budu mít ve svěťáku nějaké větší zázemí,“ pochvaluje si rychlostní specialista, pro nějž bude vrcholem únorové mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu. Bude to pro něj krok do nejužší světové špičky?

Zabystřan má za sebou přípravu s německým týmem, s nímž absolvoval i tréninkový pobyt v Chile a jeho pomoci bude využívat i během sezony.

„Pro Zabyho je to příležitost rozvinout své lyžařské umění s pomocí jednoho z nejsilnějších světových týmů,“ řekl sportovní ředitel alpských disciplín Jan Fiedler. „Z každého kroku tohoto týmu je cítit profesionalita a soustředění na podání maximálního výkonu.“

Zabystřan je univerzálním lyžařem, na mistrovství světa 2021 v Cortině d´Ampezzo zazářil devátým místem v alpské kombinaci. V posledních letech se ale specializuje na rychlostní disciplíny, v minulé sezoně skončil dvacátý ve sjezdu ve Val Gardeně. Teď se spojil s jedním z nejlepších týmů na okruhu Světového poháru.

„Letní příprava se povedla podle plánu, snažil jsem se poučit z minulých let a vychytat nějaké věci. Myslím, že i podle stávajícho pocitu na lyžích, se to povedlo nad očekávání,“ pochvaluje si Zabystřan. „Pár drobných zranění, například vykloubené rameno, bylo, ale celá příprava proběhla bez výrazných výpadků z tréninku. A i díky tomu to bylo kvalitní.“

Fiedler Zabystřanovo angažmá domluvil s šéftrenérem německého týmu Christianem Schwaigerem. Češi partnerům platí částku odpovídající platu jednoho trenéra.

Z Němců jezdí nejlíp, musel se podřídit

„Na oplátku oni nám poskytnou celý tým, trenéry, fyzioterapeuty, doktory. Je to jediná možnost, jak Honzovi zajistit profesionální podmínky. Pokud bychom se nedomluvili se zahraniční týmem, tak mu musíme zajistit pět nebo šest lidí,“ vysvětluje Fiedler. „Němci to zatím berou jako oboustrannou spolupráci. Necítíme se jako chudí příbuzní. Velmi Honzu chválí, že dobře lyžuje. Můžeme si vypomoct. Momentálně Honza jezdí z Němců nejlíp. Jediná podmínka byla, že Honza musí naprosto akceptovat jejich program, že musí poslouchat. To ho může posunout.“

Zabystřan s Němci absolvoval i důležité letní soustředění v Chile, kde se blýsknul výbornými výsledky v závodech Jihoamerického poháru na sjezdovce La Parva, kde vyhrál jeden závod super-G a ve sjezdu byl druhý.

„Minimálně je to potvrzení, že Honza je na dobré cestě, že se cítí dobře, že mu fungují lyže,“ hodnotí Fiedler. „Nedělal bych z toho obří závěry, ale byli tam velmi dobří závodníci, kteří dokážou jet top deset. A Honza je všechny dokázal porazit. La Parva je složitý kopec, přibližuje se sjezdovkám Světového poháru, určitý ukazatel to určitě je.“

Další benefit z nové spolupráce čerpá Zabystřan právě v těchto dnech, kdy s německým týmem trénuje na sjezdovce v Söldenu, kde minulý víkend obřími slalomy začal program Světového poháru.

„I když mám spoustu kontaktů ve světě, trénink v Söldenu by se mi nikdy nepovedlo domluvit. Tam teď můžou trénovat jen Američani, Rakušani a Němci. Italy tam nepustí, Francouze tam nepustí. To jsou výhody, které ho můžou posunout dopředu. A taky, že tam má kvalitní sparing,“ pochvaluje si Fiedler.

Zabystřan si na ledovci Rettenbach pochvaluje perfektně připravenou pistu a připravuje se na prosincový start rychlostních disciplín v Beaver Creak.

„Dost se tam těším, loni nám tam závody zrušili, ale svah se mi líbil. Pak je moje oblíbená Val Gardena,“ plánuje Zabystřan. „Úplně konkrétní cíle si nedávám, chci to brát ze dne na den a snažit se každý závod a trénink jet co nejlíp a nejrychleji, co můžu. Samozřejmě bych se ale chtěl každý svěťák udržet v top třicítce a postupně se zapracovávat k nižším číslům.“