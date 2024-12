Boss lyží Ledecké: Medaile by byla vrchol. Pomáhá synovi redaktora

Posadil se ke stolečku na zahrádce hospůdky uprostřed biatlonového areálu v Lenzerheide, kde budou za dva měsíce Markéta Davidová a spol. usilovat o úspěch na mistrovství světa. Alexander Lotschak se během lyžařského semináře Forum Nordicum ale rozpovídal hlavně o budoucnosti Ester Ledecké, která už v sobotu začíná lyžařskou sezonu sjezdem a super-G a na sjezdovce Birds of Prey. Ale mluvil i o juniorském talentu, který má velmi blízko k redakci Sportu.

Pojďme se ještě vrátit do prosluněného březového dne, v němž Ledecká v generálce a světový šampionát v Saalbachu-Hinterglemmu vyhrála závěrečný super-G minulé zimy. Jaké to bylo pro vás?

„Úžasné. Neuvěřitelné. Bylo to tak perfektní, fantastické… Byl to moment, kdy jsme si řekli – ne, že by byl celý náš projekt hotový, ale spíš jsme si uvědomili naše sny. Mám pěknou fotku, kdy se po závodě Ester objímá s Tschuntim (servismanem Guntramem Mathisem – pozn. red.)…“

Cítil jste zadostiučinění po dvou těžkých sezonách, v níž se Ester prala se zraněním klíční kosti a černým kašlem?

„Absolutně. My jsme byli šťastní a byli jsme i ohromně šťastní za ni. I za její tým, speciálně za Tschuntiho.“

Jak důležité bylo tohle vítězství pro budoucnost?

„Superdůležité. Dvanáct měsíců od finále v Andoře, kde vyhrála Ilka (Štuhecová – další tovární jezdkyně Kästle - pozn. red.), to bylo první vítězství. Kdybyste psali filmový scénář, nemohlo by to být lepší. Teď nás čeká další krok – a myslím, že na něj myslí i pan Němec (majitel továrny – poz. red.) – je úspěch na velké akci.“

Kde na něj myslíte?

„Letošní sezonu nás čeká mistrovství světa v Saalbachu. Bude to skvělé, velkolepé, ale pak jsou tu ještě olympijské hry. Jsou jednou za čtyři roky, v očích všech úplně nejvýš. Tak na ně cílíme. Máme pro ně i perfektní scénář. Ester má před sebou dvě sezony ve Světovém poháru, jednu s mistrovstvím světa a pak přijde ta olympijská.“

Olympijská medaile by stála na konci vaší cesty s Ester?

„Konec bych neřekl, ale vrchol. Stoprocentně vrchol.“

Roste díky Ester reputace vaší značky?

„Rozhodně, hodně nám to pomáhá. Její lyžování a její úspěch jsou velkou částí známosti značky. Celý rychlostní tým dělá skvělou práci.“

V juniorském týmu roste talentovaný David Janda, což je syn redaktora deníku Sport Zdeňka Jandy. Jak vidíte jeho budoucnost?

„Soustředíme se na něj. Děláme pro něj to nejlepší. Jezdí hodně dobře. V Česku mají velmi dobrý juniorský program, mají spoustu znalostí. Experti jsou v tomto věku hodně důležití. David je určitě velkou budoucností pro české lyžování. To byl náš hlavní cíl, hledat talenty a dát jim šanci uspět. Jde hlavně o zprávu od majitele Tomáše Němce, který věří, že těmto talentům musíte dát stoprocentní podporu, víc než průměr. Průměr prostě nestačí.“

Kolega Zdeněk sní, že si o Davidovi jednou napíše na olympiádě, co myslíte?

„Proč ne? Má za sebou skvělý první rok v závodech FIS, je na tom dobře v žebříčku. Jsme s jeho výsledky spokojeni. Kdo ví? Za dva roky se může stát hodně věcí. Během olympiády mu bude osmnáct, je pro něj dosažitelná. A určitě za čtyři roky? Jsem si jistý!“

V dospělé kategorii se zatím soustředíte víc a ženy, před novou sezonou jste angažovali Rakušanku Tamaru Tipplerovou, přibudou další jména?

„Musím přiznat, že vyjednáváme o dalších kontraktech špičkových závodníků. Jména ještě prozradit nemůžu. Ale není to tak, že by se nám ozývaly svazy, zajímají se sami závodníci. Pro nás je to čest a zodpovědnost dát jim to, co očekávají. Vyžaduje si to velmi tvrdou práci každý den. Zahrnuje to spoustu testování, vývoj a přizpůsobování se novým podmínkám. Sníh, déšť, vlhkost, cokoli, co je relevantní pro rychlost.“

Co si slibujete o angažmá další Rakušanky Anny Veithové, která ve slavném olympijském super-G v Pchjongčchangu skončila o setinu sekundy za Ledeckou a už ukončila kariéru?

„S Annou jsme jednali několik měsíců, zájem byl na obou stranách. Máme v hlavě podobné cíle, díváme se stejně na nové produkty pro ženy, nejen, co se týče designu, ale i ohledně lyžařských schopností, používání lyží. Anna má obrovské zkušenosti. Cíl je inspirovat lidí k aktivnějšímu a zdravějšímu životu na horách. Tohle je budoucnost. Chceme inspirovat mladé lidi, aby byli na horách. Nejen na alpských lyžích, máme běžecké, do volného terénu… A nejen lyže, ale i boty.“

Může se Veithová ještě vrátit k závodění, jak to předvedli Marcel Hirscher, Lucas Pinheiro Braathen či Lindsey Vonnová?

„Nikdy neříkej nikdy. Jestli ji to bude na lyžích závodních bavit dveře jsou samozřejmě otevřené. Teď to ale není úplně reálné. Bude nám dávat feedback. Jsem si jistý, že bude rychlá. „

Co tuhle zimu čekáte od Martiny Dubovské, která taky jezdí na vašich lyžích?

„Lyžuje velmi dobře, je velmi spokojená s našimi botami. Zatím jsme se soustředili na boty pro technické disciplíny, slalom a obří slalom. To je hlavní důvod, proč sjezdařky naše boty ještě nepoužívají. Ale testujeme.“

Co říkáte na to, že se Dubovská po dvou letech vrátila k bývalému kouči Adreji Prevuzňákovi?

„Andrej dělá skvělou práci. Martina má za sebou dobrou zkušenost s Liviem (Magonim). Samozřejmě měla těžké léto, protože jí zemřel otec. Všichni vědí, že to pro ni byla složitá situace. Ale je to báječný člověk a silná žena. A je velmi, velmi dobrá lyžařka. Když je někdo dobrý lyžař, v televizi poznáte, jak je rychlý, protože se moc nehýbá. Je to vysoká úroveň umění. A ona je pro tohle tím nejlepším příkladem.“

Sníte jako ona o stupních vítězů?

„Máme stejný sen, ale není to jen sen. My stále věříme, že je to možné. V některých částech je super rychlá. Občas bojuje s posledními deseti, patnácti sekundami. Ale stále se lepší a je to dříč, stoprocentní profesionálka.“