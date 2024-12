Těžké pády v Bormiu, v akci vrtulníky. Zabystřan ale předjel Odermatta

Zabystřan zazářil v úvodu sezony na americkém sněhu v Beaver Creek, kde ve sjezdu i v super-G dvakrát skončil těsně za nejlepší desítkou. Sjezdovka Stelvio se svým ledovým a nerovným podkladem mu zatím moc nevyhovovala.

„Obecně nemyslím, že jsem tak agresivní jezdec. Trochu techničtější sněhy mi sedí trochu líp než Bormio, kde to je prolitý led,“ říkal Zabystřan.

Tentokrát se na trati olympiády 2026 vytáhnul. V pátečním druhém tréninku sjezdu pro víkendové závody Světového poháru zajel desátý nejrychlejší čas. V cíli byl o setinu rychleji než slavný Švýcar Marco Odermatt.

Všichni kolem sjezdovky ale spíš než časy řešili několik vážných pádů. Zřejmě ten nejhorší potkal Francouze Cypriena Sarrazina, který paradoxně přesně před rokem v Bormiu sjezd vyhrál. Tentokrát ho odstředivé síly vystřelily do vzduchu v rychlosti kolem 125 kilometrů v hodině. Sarrazin dopadl tvrdě na záda a několik set metrů klouzal po sjezdovce, než ho zastavily záchranné sítě. Ze sjezdovky ho vyzdvihl vrtulník, podobně jako Itala Pietra Zazziho.

„Lidé ve vedení si sportovců neváží,“ zlobil se Sarrazinův týmový parťák Nils Allegre v rozhovoru pro Eurosport. „Trať je opravdu špatná, je nebezpečná a není na ni hezký pohled. Snaží se tu něco postavit, ale nemají na to kvalitu. Neumějí připravit sjezdovku. Je to neuctivé.“

Stelvio je druhou nejdelší sjezdovkou Světového poháru po Wengenu a ledová úprava z ní dělá hodně riskantní místo na lyžování. Jenže právě zde se v únoru 2026 pojedou sjezdařské disciplíny na olympijských hrách.

„Podle mého názoru si olympijské hry nezaslouží,“ hromoval Allegre. „Na skoku San Pietro bychom skákali k pětapadesáti metrům, kdybychom nezpomalili. Musíme brzdit, to není normální.“

V Bormiu musí jezdci taky zápolit s měnícími se podmínkami na trati. Vrchní části vládne led, v další sekci je pak agresivní umělý sníh, na kterém lyžaři hodně skáčou.

„Je to něco, co jako sportovec nemáte rád. Dělá to trať nebezpečnou,“ připustil Odermatt v rozhovoru pro Eurosport. „Když srovnáte Val Gardenu s jejím lehkým sněhem a Bormio, což je nejobtížnější trať Světového poháru v nejtěžších podmínkách, jsou to dva světy. Máte pocit, že jde o dvě disciplíny, o dva různé sporty.“

O víkendu se v Bormiu v sobotu jede sjezd a v neděli super-G. Oba závody začínají v 11.30 v přímých přenosech ČT sport i Eurosportu.