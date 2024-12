Sarrazin v umělém spánku po operaci lebky. Odermattovi se otevřel airbag

Cyprien Sarrazin při tréninku v Bormiu tvrdě upadl, ze sjezdovky ho do nemocnice odvezl vrtulník • Repro Eurosport

Francouzský lyžař Cyprien Sarrazin má za sebou operaci lebky kvůli odstranění subdurálnímu hematomu, který utrpěl při pátečním tréninku v Bormiu a je v řízeném umělém spánku. Sobotní sjezd Světového poháru vyhrál Švýcar Alexis Monney. Horkou chvilku zažil jeho krajan Marco Odermatt, který dorazil do cíle přesto, že se mu při jízdě otevřel airbag. Jan Zabystřan do cíle po chybě nedojel.

Ve stínu vážného zranění Cypriena Sarrazina proběhl sobotní sjezd Světového poháru na olympijské sjezdovce Stelvio v Bormiu. Francouz absolvoval už v pátek večer úspěšnou operaci lebky, po níž byl uveden do umělého spánku.

Závodní ředitel mezinárodní lyžařské federace FIS Markus Waldner zatím reagoval na tvrdou kritiku, která se na pořadatele snesla za přípravu trati.

„Nemáme žádné řešení. Je to venkovní sport a my se musíme přizpůsobit,“ řekl Waldner Eurosportu. „Od několika závodníků zazněla kritika, která není zcela oprávněná.“

V pátečním tréninku se kromě Sarrazina zranili i Pietro Zazzi, Kyle Negomir a Josua Mettler.

Do cíle se dostal v jednom kusu

„Materiál je na hraně, všechno je na hraně. V některých případech možná jdeme přes hranu. Tohle je klíčový bod, každý sportovec má svou osobní zodpovědnost,“ uvedl Waldner.

V sobotním sjezdu k vážným zraněním nedošlo. Nepříjemný moment na trati potkal Marco Odermatta. Na trati se dostal do potíží, chvíli se držel na jedné noze a při manévru se mu na zádech otevřel airbag, který lyžaři nosí jako ochranu pro případ pádu.

„Airbag se otevřel, ale nevadilo mi to, protože to byl přirozený pohyb,“ líčil Odermatt pro Eurosport. „Právě jsem přenášel váhu na druhou lyži a chytil jsem bouli. Měl jsem štěstí, že jsem zůstal na obou nohách a dostal jsem se do cíle v jednom kusu.“

Mezi jezdci, kteří se nedostali do cíle, byl Jan Zabystřan. S číslem 48 začal dobře, na prvním mezičase měl pátý mezičas. Pak ale udělal chybu a vyjel z trati. Vážnému pádu se naštěstí vyhnul.