Legendární Vonnovou čeká první sjezd po návratu. Chce to koule, vzkazuje

Mohla mít tisíc důvodů, proč se vracet, ale jeden je jasný. „Takovýhle adrenalin, rychlost a riziko, které je součástí závodního lyžování, nikde jinde nenajdete. Trochu jsem se tomu přiblížila, když jsem jela ve Formuli 1, ale pořád to nebylo to samé. Vašemu tělu fyzicky nic nehrozí. Rychlost potřebuju, nevím, čím tuhle mezeru zaplním. Je to depresivní. Myšlenka na život bez lyžování není šťastná…“ líčila Lindsey Vonnová, když se před necelými pěti lety na mistrovství světa v Aare loučila s lyžařskou kariérou.

Ve sportovním důchodu nevydržela, s částečně umělým kolenem se vrátila zpět a před Vánoci ve Svatém Mořici zapsala v super-G solidní čtrnácté místo. V sobotu ji na sjezdovce Karla Schranze ve St. Antonu čeká její první závodní sjezd od mistrovství světa před pěti lety.

Vonnová v královské disciplíně osmkrát vyhrála malý globus, ve Světovém poháru ovládla ohromujících 43 závodů, získala v něm zlato na olympiádě i mistrovství světa. A ve čtvrtek se blýskla v prvním tréninku desátým nejlepším časem. „K mému nejlepšímu lyžování ještě pořád zbývá dlouhá cesta,“ hodnotila přitom v rozhovoru pro Kronen Zeitung.

V St. Antonu už vyhrála sjezd i superkombinaci, bylo to ale už v dávném roce 2007.

„Ano, vyhrála jsem tady, ale pojďme si říct, co to bylo za rok,“ smála se Vonnová. „Nic se nezměnilo. Už v roce 2007 jsem říkala, že když tady jedete dolů, musíte mít na to koule. Opravdu to není jednoduché.“

Sobotní sjezd v St. Antonu začíná v 11.15 a Vonnová si po letech znovu naplno zkusí pocit rychlosti. Naposledy v cíli sjezdu při MS 2019 v Aare vybojovala bronzovou medaili. „Od té doby jsem jela sjezd jen asi desetkrát,“ líčila. Letos si sjezd vyzkoušela jako předjezdkyně při závodech FIS v Copper Mountain a při čtvrtečním tréninku v St. Antonu. Páteční trénink byl zrušen kvůli přívalu nového sněhu.