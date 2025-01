Několik pádů i krev, pro Francouze letěl vrtulník. Zabystřan bodoval

Švýcarští fanoušci, kteří signifikantním vlakem dorazili do Wengenu tento víkend, neprohloupili. Po pátečním triumfu Franja von Allmena v Super-G se v sobotu v dlouhatánském sjezdu radoval Marco Odermatt. V tamním korytu i na pláních byl nejlepší potřetí v řadě. Zároveň je to už pátý sjezd ve Světovém poháru, který vyhrál někdo ze Švýcarů. Jediný Čech na startu Jan Zabystřan poněkud doplatil na dva prostoje kvůli pádům a obsadil 22. místo.

Jako první se z typického dřevěného domečku ve Wengenu spustil Slovinec Miha Hrobat. Jeho výkon byl skvělý a docela dlouho se vyhříval v křesle pro nejlepšího v cíli. Bylo to dáno i tím, že zkušený Rakušan Vincent Kriechmayr s číslem 8 nezvládl kombinaci zatáček v závěru a ustlal si v ochranné síti. Byla tam i krev na obličeji, ale mistr světa ve sjezdu 2021 z Cortiny d'Ampezzo dojel do oblasti cíle sám po jedné lyži. Odlehčoval pravému kolenu, které si evidentně pochroumal.

Po prodlevě přišli na řadu hned po sobě švýcarští favorité. Nejprve Franjo von Allmen potvrdil parádní formu. Už se s ním musí počítat, protože Hrobata sesadil z prvního místa. Jenže hned po něm jel Odermatt a ten má Wengen prostě pod kůží. O 37 setin svého mladšího krajana porazil. Ukázalo se, že na ně už nikdo mít nebude. Navíc se mohl radovat i Hrobat, který bral docela nečekané 3. místo.

Sjezd se nakonec ale celkově protáhl až do odpoledních hodin. S osmnáctkou totiž nepříjemně upadl Francouz Blaise Giezendanner. Na první pohled jeho pád nevypadal tak vážně jako u Kriechmayra, ale poranil si koleno natolik, že zvednutou rukou přivolal pomoc a byť to nebyl žádný karambol, při kterém by tuhla krev v žilách, pro Francouze musel letět vrtulník. Jinak jej spletitým sjezdem nešlo dopravit ke zdravotní péči. To byla značná časová sekyra.

Po něm už se zdálo, že to nikdo nedokáže pořádně rozbalit. Čekání na startu udělalo se závodníky své, mnohem větším problémem se ale zdál být stín, který víc a víc padal na celou čtyři a půl kilometru dlouhou trať. Vždyť vítězný Odermatt se zastavil v cíli na čase 2:22.58. Ne nadarmo se říká, že vedle Kitzbühelu je Wengen další velkou prověrkou špičkových sjezdařů.

Další švýcarská kometa

Jan Zabystřan se na start dostal až po půl třetí odpoledne a byť jeho první dva mezičasy byly parádní, nevymanil se z průměru těch, kteří startovali před ním. Ztráta dvou sekund a 78 setin znamenala 22. místo, což ale zároveň značí další přísun bodů do klasifikace SP. Pro Zabystřana je hlavním cílem, aby co nejdříve začal jezdit mezi prvními třiceti nasazenými a pravidelným přísunem bodů, se pomalu a jistě metě blíží.

Když už to ale vypadalo, že se závod prostě a jen dojíždí, objevila se další švýcarská kometa. Lars Roesti vystrčil růžky už před Vánoci ve Val Gardeně, když byl třeba osmý v Super-G a sjezd ve Wengenu mu vyšel dokonale, protože své top umístění mezi smetánkou dokázal zopakovat, byť startoval až za Zabystřanem.

Jako by Švýcarsko tahalo podobné závodníky snad z kouzelného klobouku. Odermattovo vítězství znamená, že už pět sjezdů ve SP v řadě poznalo jen švýcarské vítěze. Navíc to není jen záležitost švýcarského fenoménu současnosti. Odermatta dokážou jeho krajané následovat.

V Bormiu vyhrál Alexis Monney. Ve Val Gardeně v prosinci se radoval znovu Odermatt, ale předtím si třeba Beaver Creek podmanil Justin Murisier. A poslední sjezd minulé sezony v norském Kvitfjellu pro změnu našel vítěze v Nielsi Hintermannovi. SP naposledy vyhrál bez švýcarské vlaječky v Kitzbühelu momentálně zraněný Cyprien Sarrazin.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu

Muži - sjezd:

1. Odermatt 2:22,58, 2. Von Allmen (oba Švýc.) -0,37, 3. Hrobat (Slovin.) -0,57, 4. Paris (It.) -0,69, 5. Alexander (Kan.) -0,71, 6. Bennett (USA) -0,83, ...22. Zabystřan (ČR) -2,78.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Odermatt 325, 2. Von Allmen 243, 3. Murisier (Švýc.) 178, 4. Hrobat 172, 5. Alexander 134, 6. Allegre (Fr.) 121, ...24. Zabystřan 38.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Odermatt 866, 2. Kristoffersen (Nor.) 574, 3. Meillard (Švýc.) 482, 4. Von Allmen 391, 5. McGrath (Nor.) 382, 6. Pinheiro Braathen (Braz.) 370, ...53. Zabystřan 85.