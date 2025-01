Další body pro Zabystřana, skončil sedmnáctý. Slavil překvapivý vítěz

Další radost pro rychlého kučeravého borce. Jan Zabystřan se v cíli super-G ve Wengenu v pohodě usmíval a mával fanouškům s českou vlajkou. Sedmnácté místo pro něj znamená druhé nejlepší umístění v disciplíně v kariéře. Líp byl jen v prosinci v Beaver Creeku, kde skončil dvanáctý.

„Je to další skvělý výsledek, Honza potvrdil, že do té třicítky už patří,“ chválil Borek Zakouřil, expert České televize. „Nejel tak na doraz, tak riskantní stopu, tam by se nějaká desetinka dala najít, jinak to bylo výborné. Nahoře skvěle vybruslil první dvě brány, měl skvělý start.“

Zabystřan si krátce poté, co skočil do startovní brány, našel chvilku, aby si v úvodních zatáčkách přibruslil, pak se zabalil do vajíčka a na prvním mezičase byl stejně rychlý jako lídr Von Allmen.

Rychlost z povedené úvodní pasáže si přenesl i do cirkusové šikany Kernen-S, kde mu změřili 106,92 kilometrů v hodině. Průjezd úzké pasáže se mu ale ideálně nevydařil a při výjezdu byl pomalejší než elita. Do cíle pak už výraznou chybu neudělal. I když startoval se solidním startovním číslem 28, na trati měl o něco horší podmínky než nejlepší.

„Problém ve Wengenu je, že s vyššími startovními čísly jde víc a víc sluníčka do mírnějších pasáží. Bohužel se to tam někdy trochu zpomaluje. V rovinatých částech tam slunce může hrát svoji roli a trať výrazně zpomalovat,“ vysvětlil Zakouřil.

V cíli byl Zabystřan sedmnáctý, na top ten mu scházelo 41 setin sekundy. A od začátku sezony se tak drží svého předsevzetí bodovat v každé zastávce Světového poháru. Na úvod v Beaver Creeku zazářil jedenáctým místem ve sjezdu a dvanáctým v super-G, ve Val Gardeně skončil šestadvacátý ve sjezdu, v Bormiu pak bodoval dvacátou příčkou v super-G.

Svoje první vítězství v kariéře si užíval Franjo van Allmen. „Je to opravdu fantastické. Počasí, fanoušci, všechny emoce jsou opravdu cool. Musím si to ještě uvědomit,“ radoval se Švýcar.

V sobotu všechny borce čeká jeden z vrcholů zimy, když se na Lauberhornu postaví na start nejdelšího sjezdu sezony. Z dřevěné budky na startu je čeká 4450 metrů dlouhá trať s víc než kilometrovým převýšením. Na trati stráví i ti nejlepší skoro dvě a půl minuty.

„Za mě je Wengen sjezd, který má všechno. Jsou tam dlouhé táhlé roviny, kde se jede často přes sto pade, ale i dost prudké zatáčky, hodně skoků. Takže fakt krásný závod,“ těší se Zabystřan. „Pista je krásně připravená. Je to dost napreparované a občas dost ledové, ale hezky čisté, takže lyže moc neskáčou, jede se po tom celkem hezky.“

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):

Muži - superobří slalom:

1. Von Allmen (Švýc.) 1:47,65, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,10, 3. Rogentin (Švýc.) -0,58, 4. Crawford (Kan.) -0,62, 5. Paris -0,63, 6. Casse (oba It.) -0,92, ...17. Zabystřan (ČR) -1,73.

Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 241, 2. Kriechmayr 222, 3. Möller (Nor.) 220, 4. Casse 179, 5. Rogentin 160, 6. Von Allmen 148, ...22. Zabystřan 47.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 38 závodů): 1. Odermatt 766, 2. Kristoffersen (Nor.) 574, 3. Meillard (Švýc.) 482, 4. McGrath (Nor.) 382, 5. Pinheiro Braathen (Braz.) 370, 6. Noël (Fr.) 340, ...53. Zabystřan 76.