STR a návrat hvězd: Uííí! Ledeckou trať na MS baví, užívá si skoky

Ledecká generálku na MS v Garmisch-Partenkirchenu vynechala, protože se jí znovu ozvaly bolesti zad. STR sice působí jako Superwoman, náročný program ale její tělo občas pořádně zdrtí. Se zády má potíže od OH 2014, poctivě cvičí, občas se ale potížím nevyhne.

Podle zdrojů Sportu to tentokrát nebyla žádná legrace, ale Ledecká se díky fyzioterapii zase nastartovala. Na šampionátu už zvládla dva tréninky sjezdu, ve středečním byla čtrnáctá, a ve čtvrtek bude na startu super-G, kde vloni na mistrovské trati při finále Světového poháru zvítězila.

„Prostě se obnovilo starší zranění. Řekla bych, že takhle to mají všichni sportovci, děláme dost náročné sporty. To tělo si občas řekne o pauzu,“ řekla Ledecká pro ČTK po čtvrtečním tréninku. „Už je to lepší, jsem v pohodě. Jsem ráda, že můžu lyžovat, že tady můžu stát a jezdit si zase z kopce dolů.“

Na sjezdovce v Hingerglemmu se běžně závody Světového poháru nejezdí a po loňské generálce pořadatelé trasu sjezdu vedou trochu jinak. Ledecké to ale sedí.

„Je to docela tvrdé. Drží to tu hranu, není to úplně ledové. Ale máme to čím dál vyšoupanější, takže jsem čekala, že to bude rychlé,“ vyprávěla Ledecká. „Jsou tam dva hodně velké skoky, kde máte pocit, že se tak hezky proletíte. Vždycky na to najíždím a říkám si: 'To bude super!' A pak 'Uííí!' Hrozně si to užívám.“

Zabystřan: Nová naděje

Borec, který získal v dětství v Sokole a při tréninku řecko-římského zápasu akrobatické schopnosti, se letos ve své druhé sezoně v rychlostních disciplínách přiblížil špičce. V Beaver Creak skončil dvakrát těsně za desítkou a kromě posledního závodního víkendu v Kitzbühelu vždy bodoval.

Zabystřan v Saalbachu jezdíval už v dětství populární FILA sprinty, trať si zde vyzkoušel při závodech Světového i Evropského poháru.

V prvním tréninku předvedl Zabystřan jízdu na úrovni top desítky, těsně před cílem ale kvůli stavu trati schválně minul branku.

„Je to krásná sjezdovka, hodně se zatáčí, což mně celkem sedí. Bál jsem, že ty zatáčky budou takové rychlé a nebudu se tam cítit dobře, ale sedlo mi to, myslím, hezky,“ hodnotil Zabystřan. „Je to první trénink, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jsem s tím celkem spokojený, pěkné lyžování. Doufám, že by to tady mohlo klapnout na nějaký dobrý výsledek.“

Vonnová: Velký návrat

V roce 2019 opouštěla Vonnová historii světových šampionátů s hrdinným bronzem ze sjezdu v Aare, který získala po drsném pádu v super-G, po němž měla tvář plnou monoklů. Na letišti v Östersundu její pejsek počůral tepich před rentgenovou kontrolou a to měl být konec.

Začátkem aktuální zimy se ale rychlostní královna vrátila s částečně rekonstruovaným pravým kolenem a zaujala. Stupně vítězů se jí sice zatím vyhnuly, je ale zdravá a hladová.

„Když jsme poprvé začali mluvit o možnosti v téhle sezoně závodit, mým cílem bylo být tady předjezdkyní. Udělat nějaké POV záběry pro NBC nebo něco takového. Že tady budu závodit, jsem určitě nečekala,“ pochvalovala si Vonnová už v místě šampionátu a soupeřky varovala. „Změnilo se to, že jsem rychlá. Jsem konkurenceschopná a připravená bojovat o medaili. To je jediná věc, která se na mistrovství světa počítá.“

Shiffrinová: Závod s časem

Pro Mikaelu Shiffrinovou měla být tahle zima klidným čekáním na rekordní sté vítězství ve Světovém poháru. Po nepříjemném bodném zranění, které utrpěla koncem listopadu v Killingtonu, však dva měsíce stála. A minulý týden při návratu v Courchevelu zjistila, že ještě není v top formě.

„Zatím jsem trénovala sama a tratě byly vždycky výborné, což bylo skvělé pro můj progres. Tady byly podmínky náročné, poprvé jsem čelila výzvě. Doháním ty nejlepší na světě, mám hodně co na práci,“ hodnotila Shiffrinová.

V časovém presu musela zrušit účast v týmové kombinaci, kde se rýsovala unikátní spolupráce s Vonnovou. Místo toho se bude soustředit jen na své hlavní disciplíny – slalom a obří slalom, které jsou na programu až v závěru šampionátu.

„Pokračujeme v práci na tom, abych byla zase stoprocentní. Každý den narážíme na novou sadu výzev. Potřebuju šetřit energii, abych se připravila na obří slalom a slalom,“ vysvětlila Shiffrinová na Instagramu.

První zlato: Bella Ciao!

Závodní program na šampionátu začal už úterním paralelním závodem smíšených týmů, v kterém trochu překvapivě vyhráli Italové, když Alex Vinatzer v posledním souboji porazil chybujícího Švýcara Thomase Tumlera.

„Na startu jsme poslouchali 'Bella Ciao, Bella Ciao' a všechny tyhle italské písničky. Bylo to opravdu skvělé,“ pochvalovala si Giorgia Collombová, členka vítězného týmu.

Je možné, že vlezlý partyzánský popěvek bude v Saalbachu znít poměrně často minimálně na startu šampionátu, kdy se na své nejsilnější disciplíny chystají Federica Brignoneová a Sofia Goggiaová, které jsou v sezoně ve své nejlepší formě.