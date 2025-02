Fenomén Braathen: rock'n'roll na lyžích, srovnání s Tombou, i titulka

Až si světový šampionát alpského lyžování v Saalbachu podmaní technické disciplíny, měl by být hlavní fokus na francouzského mušketýra Clémenta Noela či norskou eskadru v čele s obhájcem titulu ze slalomu Henrikem Kristoffersenem? Samá voda, i když jak se to vezme. Kdybychom sečetli fanoušky jednotlivých borců, asi by vyčníval reprezentant Brazílie. Lucas Pinheiro Braathen boří zavedené pořádky. Rodák z Osla má v Saalbachu na to, aby vybojoval historicky první medaili z MS pro jihoamerický kontinent. Tohle bude brazilsko-norský rock'n'roll.