Odermattův plán nevyšel: doma jen dva Švýcaři na bedně. Zabystřan zazářil

Klepal na elitní desítku. Lyžař Jan Zabystřan si v závodu super-G ve švýcarské Crans Montaně dojel pro třetí nejlepší výsledek ve Světovém poháru, do cíle dorazil čtrnáctý se ztrátou třinácti setin na desátého Francouze Allegreho. V domácím prostředí se zaskvěl hegemon SP Marco Odermatt, jenž přemohl krajana Alexise Monneyho. „Druhou polovinu jsem jel perfektně,“ těšilo vítěze.

V zasněženém švýcarském středisku vyjel jediný Čech na startu jako jednatřicátý v pořadí. Jan Zabystřan na prvním mezičase Odermatta o dvě setiny dokonce předčil. „To je slušný základ do stopy, určitě to má právě od Odermatta načtené. Má takový bezstarostný styl jízdy, mladý a dravý. Doufejme, že to Honzovi vyjde,“ komentoval v přímém přenosu České televize expert Borek Zakouřil.

Ani ve druhé pasáži Zabystřan nepolevil. Byť už na Marca Odermatta nepatrně ztrácel, stále se držel v těsném dostřelu. „Je vysoko, má dostatečnou rychlost, zatím se to vyvíjí skvěle,“ radoval se Zakouřil. „Nechává lyže krásně klouzat a nechává to vyjet. Tohle je parádní jízda.“

Ve druhé polovině trati však český reprezentant bleskovou rychlost neudržel, i proto na vedoucího muže čítal ztrátu 94 setin. V super-G zapsal nejlepší výsledek od 12. prosince, kdy se v Beaver Creeku pyšnil dvanáctým místem.

Hlavní pozornost si vzali domácí Švýcaři. Brilantní formu potvrdil Odermatt, který Alexise Monneyho překonal o 28 setin a oslavil své 45. vítězství ve Světovém poháru. Třetí příčka patřila Italovi Dominiku Parisovi.

„Zdá se, že náš plán na tři stupně vítězů nevyšel,“ vtipkoval Odermatt. „Ale je to šílené. Žijeme ve snu, který nepřestává. Já jen doufám, že takhle budeme pokračovat,“ věřil. Naopak dalšímu švýcarskému favoritovi Loicu Meillardovi se tolik nevedlo, se ztrátou sekundy a půl skončil sedmadvacátý.

Boj s těžkými podmínkami v Crans Montaně poznamenal celou řadu jezdů především z konce startovní listiny. Do cíle nedorazilo hned deset lyžařů, mezi nimiž byl třeba i Kanaďan James Crawford.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně

Muži - superobří slalom:

1. Odermatt 1:21,53, 2. Monney (oba Švýc.) -0,28, 3. Paris (It.) -0,39, 4. Haaser (Rak.) -0,51, 5. Casse (It.) -0,58, 6. Sejersted (Nor.) -0,60, ...14. Zabystřan (ČR) -0,94.

Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Odermatt 441, 2.Casse 260, 3. Kriechmayr (Rak.) 236, 4. Rogentin 235, 5. Von Allmen (oba Švýc.) 234, 6. Möller (Nor.) 220, ...23. Zabystřan 65.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 38 závodů): 1. Odermatt 1246, 2. Kristoffersen (Nor.) 746, 3. Meillard (Švýc.) 641, 4. Von Allmen 606, 5. McGrath 548, 6. Haugan (oba Nor.) 528, ...60. Zabystřan 103.