Zabystřan: Naštvání lomeno nasr… Měl jsem na víc! Je nejlepší za 10 let

Chytá ty nejlepší. V super-G byl Jan Zabystřan na MS 29 setin od top ten, ve sjezdu mu k ní scházelo 36 setinek. O lepší výsledek ho připravilo zaváhání na skoku Ochsenritt, nejslavnější pasáži mistrovské sjezdovky Ulli Maierové. Na závodníky tam působí velká komprese a následuje technická pasáž, kde je snadné ztratit rychlost.

Berete výsledek?

„Po tom super-G jsem dělal všechno pro to, abych byl v top patnáct. Snažil jsem se. Podle mě jsem jel tu lajnu, kterou jsem potřeboval. Bohužel, jedna chyba na rovině mě mohla stát tu patnáctku. Na jednu stranu, top dvacet je asi hezké umístění. Na druhou stranu, teď asi převládá naštvání, lomeno nasr… z toho, že to tam napadlo.“

Jak jste viděl klíčový moment na trati, kde jste ztratil?

„Myslím, že po Ochsenritt jumpu jsem skočil moc doleva do vystahovaného snížku. Než jsem se z něho dostal, pár kilometrů za hodinu mě to stálo. Do cíle je to celkem rovné, rychlost už se nedá nikde nabrat. Tam mě to trochu stálo, jinak jsem s jízdou vlastně spokojený.“

Potěšilo vás aspoň, že jste porazil všechny parťáky z německého týmu, se kterým trénujete?

„Abych se přiznal, ještě jsem se nedíval. Samozřejmě, mezi sebou na trénincích soupeříme. Ale myslím, že jsme každý z nás chtěli být minimálně do top patnáctky. Asi nikdo z týmu nebude úplně spokojený.“

Co říkáte na jméno vítěze, kometu letošní sezony Franjo von Allmena?

„Švýcaři jsou letos našláplí. Byla to asi krásná jízda. Samozřejmě, když jsem v hospitality, tak nerad vidím tak krásnou jízdu, ale jako fanoušek to byl krásný sjezd. Je to hezké, ale myslím, že letos jsem udělal celkem progres se jim přiblížit a snad to bude pokračovat dál a ztráty budou menší a menší.“

V super-G jste byl šestnáctý, jak svoje výsledky na MS hodnotíte?

„Myslím, že jsem měl navíc. V super-G jsem si věřil, ve sjezdu vlastně taky, tu top patnáctku bych určitě bral. Teď to beru takhle, možná za týden, když se na to zpětně podívám, ta umístění budou samozřejmě fajn. Top dvacet na mistrovství světa…. Ale myslím, že tam ta patnáctka padnout mohla s tím, na co teďka mám.“

V obou závodech jste neztratil ani čtyři desetiny na top ten, vyjde to někdy příště?

„Já doufám, protože bojuju o finále svěťáku. Tam startuje top dvacet pět lidí. V hodnocení svěťáku v letošní sezoně jsem v super-G na dvacátém pátém místě, ve sjezdu dvacátý devátý. Budu dělat všechno pro to, abych v Crans Montaně a Kvitfjellu zajel nějaký dobrý výsledek a mohl jsem jet do Ameriky. Byl by to splněný sen, dostat se do finále Světového poháru.“

Na mistrovství světa můžete jet ještě obří slalom a týmovou kombinaci ve spolupráci se slomářem Kryštofem Krýzlem. Jaké máte plány?

„Obřák by pro mě byl přidaný závod bez jakéhokoli tlaku. Ještě se asi rozhodnu v dalších dnech. Musel bych jet i kvalifikaci, byly by to dva dny po sobě. Už jsem dva roky nezávodil žádný obřák. Bylo by to fakt jenom si to sklouznout s tím, že mě svaz nominoval. Spíš se zkusím připravit na týmovou kombinaci, abychom s Kitanem (Krýzlem) třeba dali nějaký hezký výsledek. Myslím si, že by to mohlo padnout. Jestli pojedu jako dneska bez té jedné chyby, tak by to mohla být nějaká rozumná ztráta.“

ČEŠI VE SJEZDU NA MS

Ondřej Bank (Beaver Creek 2015) - 7.

Bohumír Zeman (Lake Placid 1980) - 13.

Jan Zabystřan (Saalbach-Hinterglemm 2025) - 19.