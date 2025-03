Fernstädtová píše historii. Pro český skeleton získala první medaili z MS

Poněkud v tichosti oproti jiným zimním sportům, které se v Česku těší větší oblibě, zacinkal cenný kov v bobech a skeletonu. Česká skeletonistka Anna Fernstädtová rozhodně nejela do amerického Lake Placid jako hlavní aspirantka na medaili. Čtyřmi precizními jízdami si ovšem střemhlav ledovým korytem doletěla pro bronz a získala pro Česko historicky první medaili z mistrovství světa v tomto sportu.

Skeleton patří do jedné rodiny s boby. Když bychom prostudovali historii světových šampionátů, zjistíme, že v minulosti Československo bralo na MS dvakrát stříbro. Naposledy se tak stalo ještě před druhou světovou válkou. V roce 1935 dojeli v rakouském Igls na 2. příčce Josef Lanzendörfer a Karel Růžička v dvojbobu. Poté následoval devadesát let dlouhý půst.

„Mám obrovskou radost. Je to neuvěřitelné. Po prvním dnu, kdy jsem byla druhá, jsem si říkala, ty jo, to je docela hustý. Chtěla jsem prostě jen tréninkovou jízdu, obě jsem totiž měla dobré.Pořád jsem si to opakovala,“ řekla česká hrdinka.

Anna Fernstädtová je rodačka z Prahy. Má německého otce a českou matku, žila od útlého dětství v Německu, za které docela dlouho také závodila. Málokdo ví, že ještě v roce 2017 už jednu medaili na MS získala. V závodě smíšených týmů to byl bronz. Tenkrát ale ještě závodila za Německo. Po olympiádě v Pchjongčchangu se rozhodla i na popud původu maminky reprezentovat Česko. Členkou reprezentace se stala od podzimu 2018.

Několik dní před cestou na olympiádu do Pekingu 2022 jí byla diagnostikována cukrovka. V Číně už tehdy brala solidní sedmé místo.

Ve Světovém poháru se mezi elitou o Fernstädtové ví. Vždyť sezony 2019/20, 2020/21 a 2022/23 zakončovala v top 10 celkové klasifikace seriálu. Jenže ta právě končící jí tolik nevycházela. Do Lake Placid cestovala jako jedenáctá žena pořadí SP. Tím pádem nepatřila k hlavním aspirantkám na cenný kov.

„Kdo to mohl vědět? I skrze tu cukrovku jsem měla teď dvě hrozné sezony, takže jsem toho tady moc nečekala, ale jsem šťastná, že to klaplo,“ zářila Fernstädtová.

Jenže náročná americká trať si vybrala svou daň. Spousta závodnic dělala chyby. Téměř nikdo nebyl schopen vyvarovat se přešlapů, kterým se Fernstädtová úspěšně vyhýbala. Česká reprezentantka sice dlouhodobě bojuje s pomalejšími starty, ale čistotou jízdy postupně nabírala rychlost.

Po třetí ze čtyř jízd bylo jasné, že medaile visí hodně nízko. Sice ztrácela na vedoucí Nizozemku Kimberley Bosovou, ale společně ještě s Američankou Mystique Roovou se tato trojice oddělila od ostatních. Před poslední jízdou se otáčelo pořadí. Poslední tak jela Bosová. Těsně před ní startovala osmadvacetiletá Češka. Problémem mohlo být i sněžení, které chvíli ve třetí jízdě nabíralo na intenzitě, ale nakonec se počasí umoudřilo.

Bosová už byla na prvním místě nedostižná, ale zezadu se ještě dotáhla Roová díky svým fantastickým startům. Jeden takový předvedla i v poslední jízdě. Závodnice žijící v Lake Placid, která se skeletonem začala až na vysoké škole, brala tento domácí šampionát jako vrchol kariéry, který má konec stříbrnou příchuť.

Zatímco Američanka je v Lake Placid doma, Fernstädtová se rozhodla za mořem strávit nějaký čas už v přípravě před sezonou, což se teď evidentně vyplatilo. „Je to tu jiné s tím časovým posunem, i co se týče jídla. Trenažer je tady postaven jako start na dráze. Natrénovala jsem si profil startu. Nebyla jsem tím pádem teď z té změny jídla a časového posunu tak rozhozená,“ prozradila bronzová medailistka.

Česko si ale může říkat, že od roku 2025 má svou medailistku mezi skeletonistkami na mistrovství světa. Na Brazilku Silveiraovou, která v cíli skončila čtvrtá, měla nakonec Fernstädtová luxusní náskok 42 setin sekundy.

„Bronz je pro mě velkou motivací pro olympiádu. Potřebujete čtyři dobré jízdy. Vidím, že to jde. Doufám, že trať v Cortině bude těžká,“ zasnila se Fernst'adtová. Na velké oslavy však není čas. Na MS pojede ještě závod smíšených týmů společně s Timonem Drahoňovským. Ten v závodě mužů obsadil 28. příčku.