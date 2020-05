Před půlstoletím sáhla smrt na horolezce v Peru, Jizerská 50 stále vzpomíná | iSport.cz

Je to přesně půl století, co nešťastnou expedici československých horolezců do Peru, poprvé zasáhla smrtelná nehoda. Pod horou Huandoy tehdy po třicetimetrovém pádu zahynul nejzkušenější muž výpravy Ivan Bortel. Dalších čtrnáct horolezců zemřelo o necelé dva týdny později při zemětřesení pod Huascaránem. Lyžařská 50 na jejich počest právě dnes spustila registraci na další ročník slavného závodu, u jehož založení horolezci kdysi stáli.