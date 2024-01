Teplo a Jizerská 50? Organizátoři udržují tratě, mají různé varianty

Na přelomu ledna a února panují na českých horách podmínky bez větších sněhových srážek a s teplotami často nad bodem mrazu, ale organizátoři ČEZ Jizerské 50 pracují s několika variantami, jak by se všechny naplánované závody mohly příští víkend odjet. Zrušení celé akce je krajní variantou, která nyní není na pořadu dne.

Organizátoři ČEZ Jizerské 50 jsou denně v kontaktu s ČHMÚ, který v nejbližších dnech neočekává výrazné ochlazení ani nové přívaly sněhu. Finální podoba jednotlivých tras bude záviset právě na množství sněhu na jednotlivých částech tradiční trati.

Organizátoři nyní pracují hlavně na udržení sněhu na cestě ze stadionu v Bedřichově do východní části Jizerských hor, kde ve vyšších partiích stále panují dobré sněhové podmínky, které by nemělo ohrozit ani střídavě teplejší počasí ve dnech zbývajících do začátků závodů.

„Hlavním cílem těchto snah je mít připravenou takovou trasu, z které si závodníci odvezou parádní lyžařské zážitky. Do závodu je ještě poměrně daleko, proto v tuto chvíli zatím není možné přesně říct, zda a jaké případné úpravy tras bude nutné udělat,“ uvedli organizátoři.

Další informace zveřejní organizátoři tento pátek odpoledne. V této době bude jasnější, jaký vliv měly plusové teploty na sněhové podmínky a také napoví předpověď počasí na další týden.

„Celý organizační tým nyní usilovně pracuje na tom, abychom i přes nepřízeň počasí, na nadcházející ročník všichni vzpomínali jen v dobrém,“ slíbili pořadatelé.

Brána online registrací se uzavřela v neděli a momentálně není možné se přihlásit na žádný závod ČEZ Jizerské 50. Několik volných míst zůstalo ještě na závodech 17 a 30 km volnou technikou, na 10 km klasicky a také dětské závody. O tom, zda se do nich bude možné registrovat v průběhu závodního programu, budou organizátoři informovat na oficiálním webu a sociálních sítích akce příští týden.

Pokud by se tak stalo, účastníci budou mít nárok na vrácení až 70 % z ceny základního startovného, protože jsou pojištěni od PVZP. Nepřišli by tak o většinu ceny startovného.