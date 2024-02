Pořadatel Jizerské 50: U všech byly slzy v očích. Lidem se vrátí miliony

Celoroční přípravy skončily po deseti letech poprvé nepříjemným rozhodnutím. Organizátoři Jizerské 50 sice hledali varianty, jak by i letos mohli Jizerskou 50 uspořádat. Nadějně mrazivý začátek zimy se změnil v nezvykle teplý začátek února. Závodníci dostanou zpět až sedmdesát procent základního startovného. A proběhne i plánovaný doprovodný program.

Jak jste dospěli k rozhodnutí?

„Zhruba čtrnáct dní jsme věděli, že předpovědi počasí nejsou úplně ideální. Na druhou stranu meteorologové z ČHMÚ jsou schopni počasí odhadnout maximálně čtyři až šest dní dopředu. Pořád jsme měli naději. V sobotu ráno, když jsme se v sedm ráno vydávali na trať, měli jsme v záloze varianty, které by připadaly v úvahu. Jedna byla, že bychom jeli na zhruba polovině trati. O polovině trati jsme věděli, že bude mimo naše možnosti tam pustit 5000 lidí. V deset jsme přijeli z tratě, meteorologové udělali analýzu nejčerstvějších zpráv. Bylo jasné, že nás čekají tři dny vydatného deště, což zhatilo veškeré úvahy, že bychom ročník v jakékoli podobě mohli uspořádat.“

Jak to vypadalo na tratích?

„Snažili jsme se udržovat nejkritičtější úsek Bedřichov - Kristiánov, respektive Novou Louku. Tam jsme za poslední měsíc navozili opravdu tuny sněhu. I když jsme měli rezervní depa sněhu, tak bylo jasné, že déšť to sebere a sníh se promění ve vodu.“

Přitom letošní zima začínala tak nadějně, že?

„Je pravda, že letos zima nastoupila velmi suverénně, měli jsme pocit, že zásoby sněhu budou dostatečné. Lidé z týmu, který se stará o údržbu tratí, říkali, že nikdy v životě nenasněžili tolik umělého sněhu jako letos. Měli jsme pocit, že jak přírodní, tak i umělý sníh máme připravený. Bohužel, ten liják to všechno sebere.“

Jaké je to pro vás osobně poté, co přípravám věnujete tolik úsilí?

„Musím říct, že schůzka se Ski klubem, s lidmi, kteří Jizerskou 50 celý rok připravují, byla dost smutná. Už jsme tušili, že to k tomu spěje. Na druhou stranu v nás pořád hlodaly nápady, jak se s tím poprat. Pak jsem viděl v zásadě u všech slzy v očích. Připravujeme to rok, vyjádření toho, že se závod ruší, je hrozný. Sedělo nás tam patnáct a nikdo nechtěl říct, že závod rušíme. Takže jsme tři čtvrtě hodiny pořád diskutovali. Ale většině z nás bylo jasné, že se závod kvůli té předpovědi uspořádat nemůže. Byla naděje, že by se počasí mělo ve středu, ve čtvrtek zlepšit, nasněžit a hlavně přituhnout. To jsme teď vyloučili. Celý týden bude i v noci mezi pěti a deseti stupni. To je neudržitelné.“

Lidem budete vracet až sedmdesát procent základního startovného, jak bylo složité tuhle pojistku dohodnout?

„Dlouhodobě jsme hledali partnera. Posledních šest let spolupracujeme s pojišťovnou VZP, která závod pojistila. Ta pojistka se vztahuje jenom na to startovné, je jenom pro závodníky, nepojišťuje závod jako takový. Ale je to příjemné. Je spousta závodů po celém světě, kde se při zrušení startovné nevrací. Jsme rádi, že tuhle variantu můžeme závodníkům nabídnout. Bohužel k tomu došlo. Detailní informace připravíme v průběhu následujícího týdne.“

Lidem vrátíte z pojistky necelých deset milionů korun. Co byste řekl lidem, kteří by chtěli dostat zpět sto procent startovného?

„Rok pracuje několikačlenný tým, který poslední měsíce před Jizerskou doplňují další desítky lidí na různých úrovních. Stadion je hotový čtrnáct dní před závodem. Máme tady stovky čtverečních metrů stanů na převlékárny, jídelny, úschovny, poprvé tady máme vyhřívané záchody. Všechna technika už je na místě, teď se bude muset zase stahovat a uklízet. Většina ubytovatelů požaduje storna, s nimi taky vyjednáváme o nějakých možnostech. Někteří nám i částečně vycházejí vstříc, to je milé. Ale jednání jsou na začátku. Čekají nás i jednání s partnery, smlouvy na tuhle možnost pamatují. Nezaplatí nám takové plnění, s kterým jsme počítali. To je pro závod taky velká ztráta. Z tohohle pohledu je dobré, že závodníci nějakou kompenzaci dostanou, to nás těší.“

Dá se do budoucna vymyslet něco, co by i v nepříznivých podmínkách posílilo naděje na uspořádání závodu?

„Výhled do budoucna je zásadní věc. Musíme řešit s obcí, krajem, s Jizerskou o.p.s., která se stará o tratě, systém zasněžování, který nám umožní vytvořit depa, abychom sníh nemuseli rozvážet.“

Je podle vás naděje, že se srdcaři další neděli budou moct v Bedřichově aspoň symbolicky projet?

„Počasí fakt vypadá dost bídně. Myslím, že tady bude opravdu koupaliště. Na druhou stranu víme, že lidi sem přijedou, většina z nich dovolenou nezruší. Rozhodně chceme v době plánovaného startu na Bedřichově v deset hodin udělat pietu, uctění památky horolezců expedice Peru. Věřím, že lidi přijdou. A věřím, že si užijí víc než kdy jindy i doprovodný program. Většinou se v sobotu připravují na závod a nechtějí nikam chodit. Bohužel teď budou mít čas. Myslím si, že koncerty v Liberci a v Jablonci budou narvané.“

KDY BYLA JIZERSKÁ 50 ZRUŠENA:

2024, 2014, 2007, 1998, 1990, 1988