Favoritem Jizerské 50 je český Švéd Novak. S tratí pomohli i dobrovolníci

Jizerská padesátka se hlásí o slovo. Hlavní závod v kategorii Elite mužů i žen je na programu v neděli. Byť některé vyšší teploty znovu pořadatele děsily, vypadá to, že je vše připraveno a pro milovníky bílé stopy bude o víkendu středobodem areál Bedřichov. Tam začne i skončí jedna z prestižních zastávek seriálu dálkových běhů Ski Classics. Na startu bude celá řada českých zástupců a také jeden z favoritů Max Novak. Švéd s českými kořeny, který hlásí útok na prvenství.

Loni se stalo teprve pošesté v historii, že by pořadatelé museli Jizerskou padesátku zrušit z důvodu nepřízně počasí. Letos si můžou všichni oddechnout, protože závod patřící mezi Grand Classics se pojede.

„Právě teď je všechno v pořádku. Prošli jsme obdobím, řekněme pěti až sedmi dnů, teplejšího počasí. Od té doby jsme začali pracovat na nejproblematičtější části trati, což byl asi tříkilometrový úsek kolem Krásné Máří. Ten byl buď úplně bez sněhu, nebo jen s tenkou vrstvou ledu. Organizační tým společně se spoustou dobrovolníků vyvinul velké úsilí. Kritické úseky se upravovaly manuálně, protože se tam nedostane těžká technika. Takže v tuto chvíli je trať připravena,“ hlásí člen organizačního výboru Jizerské padesátky David Douša.

Neměl by se tak opakovat smolný rok 2024, kdy nejprestižnější závod v běžeckém lyžování na českém území musel být zrušen. Přitom už Jizerská padesátka patřila tou dobou do kategorie Grand Classics, což je v rámci dálkových běhů taková obdoba tenisových grandslamů.

Jizerská padesátka se v tomto ohledu dostala do rodiny dalších tří top závodů – italské Marcialongy (70 km), švédského Vasova běhu (90 km) a Birkebeinerrent (54 km) na norském území.

„Loni to byla velká rána. Měli jsme štěstí, že jsme byli pojištění, ale někteří sponzoři nás opustili. Naštěstí se podařilo získat nové. Vstupujeme tak do letošního ročníku za zdravých finančních podmínek,“ ujistil Douša.

Ženy v kategorii Elite vyběhnou na svou téměř 50 kilometrů dlouhou nedělní pouť v osm hodin ráno, muži vyrazí do stopy o půl hodiny později. Na startu budou kromě elitních severských jmen také české naděje. Mezi muži pojedou třeba 29. muž celkové klasifikace Ski Classics Fabián Štoček, ale také Martin Jakš či specialista na dálkové běhy a jeden z ambasadorů Jizerské padesátky Stanislav Řezáč.

Novak touží po triumfu

Česká stopa však bude i mezi švédskými barvami. Max Novak má české rodiče, ale narodil se ve Švédsku. Jizerskou padesátku bere jako závod, ve kterém je osobně zainteresován a touží jej konečně vyhrát. Zatím se mu povedlo být v letech 2020 a 2023 shodně na 6. místě. Před dvěma lety mu chybělo jen málo na prvního Nora Kaspera Stadaase. Zaostal za ním ve vyrovnaném dojezdu o tři sekundy. Nyní přijel do Jizerských hor jako vedoucí muž seriálu Ski Classics, takže logicky bude favorizován.

„Předloni to byla lekce, která mi snad pomůže, abych tentokrát udělal na trati správné věci. Na Jizerskou padesátku se vždy těším. Je to pro mě jako závod doma. Vnímám, že mi čeští fanoušci přejí. Jizerská padesátka a Vasův běh jsou moje hlavní cíle sezony,“ říká borec, který nedávno bral 2. místo na Marcialonze.

Byť se narodil ve Švédsku, tak rozumí i mluví česky a dodnes se do rodiště svých rodičů vrací alespoň na Jizerskou padesátku. Někdy zavítá třeba i do Tábora, kde stále žije část příbuzenstva z matčiny strany. Teď ale vše podřizuje závodnímu módu.

„Je to složitý závod na těžké trati, ale na konci může být zase skupina sprintujících o vítězství,“ vysvětlil. Na páteční sprint, který předchází nedělnímu hlavnímu závodu, se nechystá a vyslal jasný signál. „Pardon, ale sprint už jsem tady v minulosti vyhrál, jenže jsem zatím nezvítězl v hlavním závodě. Zaměřuju se jednoznačně na něj,“ řekl jasně Novak.

Zdravý stres pro Hujerovou

Co se týče ženské elity, rovněž nebudou chybět skvělé seveřanky, z českých jmen se představí například patnáctá žena celkového pořadí seriálu Tereza Hujerová. „Závodím za italský tým, ale je to domácí závod, takže pro mě ten nejdůležitější v sezoně. Je to takový zdravý stres,“ řekla Hujerová, která si brousí zuby na dobrý výsledek.

„S celkovým umístěním v seriálu jsem spokojená. Nečekala jsem, že se mi bude tak dobře dařit, i když se některé závody nepovedly úplně dokonale. Doufám, že se budu ještě zlepšovat a to nejlepší přijde právě teď,“ věří česká jednička mezi ženami. Kromě ní budou na startu třeba také Sandra Schützová, Anna-Marie Hejná, Petra Hynčicová a další.